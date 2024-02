OnePlus ha fatto storia annunciando una collaborazione pionieristica con l’App Defense Alliance (ADA). Ciò segna un momento significativo, poiché OnePlus diventa il primo produttore di apparecchiature originali (OEM) ad unirsi a questa importante coalizione di sicurezza.

Il presidente e COO di OnePlus, Kinder Liu, ha sottolineato l’incessante impegno del marchio nella protezione della privacy degli utenti e nella sicurezza delle informazioni. Questa collaborazione con ADA riflette la posizione proattiva di OnePlus nel contrastare le minacce informatiche in evoluzione.

Innovazione in sicurezza: OnePlus 12 con OxygenOS 14

Il nuovo OnePlus 12, equipaggiato con OxygenOS 14, è all’avanguardia in termini di sicurezza. Introduce il Device Security Engine 3.0, un Security Center migliorato, crittografia Strong Box a livello di chip, Auto Pixelate 2.0 e impostazioni di autorizzazione per la gestione delle foto. Queste caratteristiche avanzate sono progettate per offrire una protezione completa agli utenti.

Il programma Intelligent Shield di OnePlus ha giocato un ruolo fondamentale nell’identificare e neutralizzare applicazioni dannose. La collaborazione con ADA rafforza ulteriormente questo impegno, posizionando il noto brand come un leader nella sicurezza delle applicazioni.

ADA: un passo avanti nella sicurezza delle app

Essere il primo membro OEM di ADA rappresenta un riconoscimento fondamentale dell’impegno di OnePlus nella sicurezza degli utenti. La decisione di partecipare sottolinea la volontà del marchio di condividere la propria esperienza e impegnarsi in ulteriori collaborazioni, contribuendo a promuovere un ecosistema di app più sicuro a livello globale.

L’azienda prosegue il suo percorso d’innovazione, fornendo ai consumatori dispositivi e servizi con attributi di sicurezza di alto livello. La partnership con ADA rappresenta un passo significativo nella creazione di un ecosistema tecnologico globale più sicuro, consolidando la posizione di OnePlus come pioniere in questo ambito. La promessa dell’azienda per una sicurezza e una privacy eccellenti è un elemento su cui i consumatori possono fare affidamento a lungo termine.

Restate connessi per essere sempre aggiornati sulle ultime novità del momento.