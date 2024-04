Uno dei maggiori produttori di notebook del mercato è sicuramente Lenovo, realtà capace di lanciare tantissimi device di qualità, abbracciando varie fasce di prezzo. Tra i tanti modelli che potete oggi avere a disposizione, spicca senza dubbio Lenovo IdeaPad Slim 3, un notebook con display da 15,6 pollici di diagonale, IPS LCD con risoluzione FullHD, che viene affiancato dalla presenza di un processore AMD Ryzen 5, modello 7520U, che a sua volta presenta scheda grafica integrata (ovvero stampata direttamente sulla scheda madre, e non dedicata).

La configurazione di base prevede 8GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD, che a sua volta viene completata dalla presenza di WiFi 6 dual-band, quindi praticamente l’ultima generazione di connettività wireless, ed anche il bluetooth. La colorazione elencata nell’articolo è l’Abyss Blue, una delle più eleganti e bilanciate tra quelle attualmente a disposizione del consumatore.

Notebook Lenovo: un prezzo da urlo su Amazon

Il prezzo di vendita del prodotto elencato è già di per sé conveniente per la maggior parte dei consumatori, infatti avrebbe un valore effettivo di 649 euro, che a sua volta viene oggi ribassato da Amazon del 26%, fino ad arrivare ad una spesa finale di soli 479 euro. Il prodotto viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, ed è completamente sbrandizzato. L’acquisto può essere completato qui.

Notevole è anche la multimedialità in generale, infatti nella parte superiore abbiamo una fotocamera che permette la registrazione in FullHD, affiancata da due microfoni ad alta definizione. L’audio è Dolby Audio con due altoparlanti fisici da 1,5W, che vengono ottimizzati per realizzare un suono cristallino ed immersivo. Le dimensioni sono relativamente ridotte, per una maggior portabilità, ricordando che comunque sulla superficie si trovano: 2 porte USB-A 3.2 Gen1, una porta USB-C 3.2 Gen1, una HDMI 1.4, un jack da 3,5mm ed un lettore per le schede SD.