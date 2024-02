Lancia ha avviato un profondo processo di rinnovamento che vedrà il rilancio del brand attraverso una rinnovata gamma prodotti. Il “Rinascimento”, così è stato definito dall’Amministratore Delegato Luca Napolitano parte con la Nuova Ypsilon.

La vettura è stata completamente ridisegnata e riprogettata per unire l’eccellenza italiana con il design e la comodità. Il lancio ufficiale avverrà il prossimo 14 febbraio a Milano, ma la Nuova Lancia Ypsilon è già realtà. Infatti, il brand ha avviato la campagna denominata “1 di 1906” che permetterà ai clienti di accaparrarsi una Nuova Ypsilon in Edizione limitata Cassina.

La particolarità di questi 1906 esemplari prodotti è la motorizzazione 100% elettrica, per la prima volta nella storia del brand. La partnership tra Lancia e Cassina ha permesso di sviluppare un nuovo modo di intendere il settore automotive, puntando maggiormente sul design al servizio degli utenti.

Lancia presenta la Nuova Ypsilon nell’Edizione limitata Cassina, il Rinascimento del brand passa per l’eleganza, la comodità e il design in pieno stile tipicamente italiano

La Nuova Ypsilon incarna soluzioni innovative ma al tempo stesso, a misura del guidatore e dei passeggeri. La vettura potrà contare sulla presenza della tecnologia S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation), una soluzione pensata per rendere unica l’esperienza digitale a bordo.

Il messaggio che l’azienda italiana vuole comunicare è quello di “home feeling” per permettere a tutti di sentirsi come a casa anche a bordo delle vetture Lancia. In questo modo, sarà possibile offrire sempre il massimo comfort e la massima usabilità.

Dal punto di vista tecnico, invece, Lancia afferma che la Nuova Ypsilon sarà dotata di un pacco batterie in grado di garantire fino a 400 km di autonomia. Il motore elettrico raggiungerà la potenza di 115 kW pari a circa 156 CV con una batteria da 54 kWh. Oltre l’Edizione limitata Cassina, la vettura arriverà sul mercato con motorizzazioni ibride ma non sono presenti ancora dettagli ufficiali. Maggiori informazioni sulla campagna “1 di 1906” sono disponibili sul sito ufficiale di Lancia.