Sono passati molti anni dalla rivoluzione tecnologica con gli smartphone touch e ancora oggi ricordiamo e diamo sempre uno sguardo al passato che ci ha reso presente. Per gli appassionati di telefonia la passione e l’attrazione verso questi telefoni si pensa non si sia mai spenta, come una fiamma in continua alimentazione.

Siamo passati dai primi iPhone e Samsung, ad avere un top di gamma pieno di tecnologia e funzionalità. Facendo un salto nel passato possiamo osservare i primi modelli, ma anche i più importanti per Samsung.

Smartphone, quali erano i 3 modelli prediletti da Samsung?

Cominciamo con un colosso che ha dato il via ad una lunga stirpe di generazioni di telefoni di casa Samsung. Parliamo appunto del primo Galaxy Note. Telefono che sventolò bandiera verde alla rivoluzione phablet, regalando un dispositivo con uno schermo più grande rispetto ad altri. Fornendo un piccolo gioiellino da portare con se nella propria tasca. Oltre a questo un altro elemento fondamentale era il suo pennino, anche se in pochi smartphone oggi utilizzano questo strumento.

Un altro smartphone iconico che riguardava il mondo della telefonia era il Samsung Galaxy S. Telefono iconico che portava il peso nel 2010 riguardo la competizione che c’era con il vecchio ma mai invecchiato iPhone 4. Una delle migliori rivalità nell’ambito marketing di quel tempo. Tramite tutte quelle frecciatine che entrambe le aziende si lanciavano nelle varie pubblicità dal titolo ironico.

E come ultimo smartphone troviamo il Galaxy SIII, telefono sottovalutato rispetto gli altri modelli, ma anche lui aveva le sue buone potenzialità. Dispositivo che ha dato guerra alla concorrenza, dando il via libera per una sfida rivoluzionaria che comprendeva i primi display ampi e hardware di primissimo livello.

Il passato sicuramente non è tutto questo, ci sono molti altri tanti dispositivi che hanno caratterizzato gli anni antecedenti a quelli che oggi noi viviamo. Elementi che restano sempre fondamentali per l’evoluzione e la crescita.