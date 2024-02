Ormai al giorno d’oggi tutti noi conosciamo Google, il motore di ricerca per internet. Dal 2005 il sistema operativo Android fa parte di questo colosso, inoltre, dal 2016 con la serie Google Pixel esistono anche degli smartphone di produzione propria.

L’IA di Google Chrome

Mentre tutti noi utenti aspettiamo con ansia di sapere come Google metterà in campo l’intelligenza artificiale su Chrome, il suo famosissimo browser web, ha già alcuni feature intelligenti su cui ci si può fare affidamento. Un esempio di queste “novità intelligenti” è il pannello laterale. Questo pannello laterale non è altro che una finestrella di navigazione, che può essere aperta per fornirci un tipo di esperienza più specifica e approfondita sugli elementi di nostro interesse.

“L’aiuto” di Google Lenns e della modalità lettura

Un esempio pratico del pannello laterale potrebbe essere appunto Google Lens, il sistema di ricerca per quanto riguarda le immagini. In una qualsiasi attività online, se un utente trova navigando sul web un’immagine a cui è interessato, grazie a questa funzione, basta selezionare la voce “Cerca immagine con Google” dopo aver cliccato con il tasto destro del mouse, per far aprire un pannello laterale proprio su Google Lens. Questa funzionalità permette di approfondire l’interesse riguardo le nostre curiosità.

Un’altra modalità molto utile, potrebbe essere la modalità lettura, che è comoda perchè permette di visualizzare il testo di una pagina web, direttamente sul pannello laterale. Questa funzionalità è molto utile per leggere ad esempio un articolo, infatti è anche possibile scegliere il font e la grandezza del testo, questo per migliorare l’esperienza di lettura degli utenti.