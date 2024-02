Il miele è un alimento molto antico tant’è che veniva utilizzato già nel 5.500 a.C. dato che è molto salutare soprattutto per le sue proprietà antibatteriche; è composto principalmente da zucchero e acqua e da sostanze che vengono aggiunte dalle api, ritenute animali molto intelligenti, nel momento in cui producono il miele. Queste sostanze sono principalmente enzimi che convertono lo zucchero in acido gluconico e perossido di idrogeno; proprio la presenza di quest’ ultimo garantisce le proprietà antibatteriche prima accennate.

Data la sua elevata presenza di zucchero si ha la fuoriuscita di acqua dato che arresta la crescita e la riproduzione delle cellule microbiche; così facendo si evita che il miele vada in fermentazione e decomposizione. Quindi, anche se sul barattolo notiamo la data di scadenza, il miele se ben conservato potrebbe durare molto tempo e non scadere mai; questo fa si che si possa consumare ogni volta che vogliamo per un periodo abbastanza importante senza preoccuparci della data di scadenza.

Miele, consigli per farlo durare più a lungo

Per far si che il miele duri più a lungo si possono osservare delle semplici regole e consigli che includono la necessità di non esporre l’ alimento all’ umidità dato che quest’ ultima favorirebbe la prolificazione dei batteri nocivi, quindi è bene conservarlo in un contenitore ermetico in un luogo asciutto. Altro fenomeno che potrebbe verificarsi è la cristallizzazione del miele stesso dovuto alla separazione dello zucchero dall’ acqua, la causa sono soprattutto gli ambienti freddi; questo fa si che il miele si presenti più opaco e duro del solito e la separazione dell’ acqua provoca l’ aumento del rischio di fermentazione con conseguenze sull’ organismo se l’ alimento venisse ingerito.

Il miele quindi se ben conservato ha una vita molto lunga considerata anche la sua caratteristica interna e da un punto di vista nutrizionale è un alimento molto salutare e che andrebbe consumato una volta tanto date le sue caratteristiche antibatteriche.