Il 17 gennaio 2024 è stato presentato il nuovo gioiellino di casa Samsung, il Galaxy S24, che sarà disponibile nei negozi a partire dal 30 gennaio.

Lo smartphone, che monterà un processore Snapdragon 8 Gen3 e presenterà un Dynamic Lock Screen, è molto atteso sul mercato, soprattutto per il lancio del pacchetto Galaxy AI.

Galaxy AI, che verrà integrata anche su alcuni dispositivi Samsung più vecchi, è una novità incredibile che combina per la prima volta l’intelligenza artificiale su uno smartphone.

Tra le funzioni più attese vi sono sicuramente l’AI Translate Live che permette di tradurre in diretta una telefonata o un testo in 12 lingue diverse, Modifica Generativa per la rielaborazione e miglioramento delle fotografie, Cerchia e Cerca che tramite Google Lens permette di far partire una ricerca cerchiando un qualsiasi elemento sullo schermo e Note AI, un incredibile assistenze personale che è in grado di svolgere decine di funzioni.

Samsung, Galaxy AI potrebbe diventare a pagamento

Tramite un comunicato stampa Samsung Australia si è venuti a conoscenza di una notizia inattesa: Galaxy AI potrebbe diventare a pagamento dopo un periodo di prova. Si legge infatti che: ‘Le funzionalità Galaxy AI saranno fornite gratuitamente fino alla fine del 2025 sui dispositivi Samsung Galaxy supportati.’

Tutto lascia presupporre che queste nuove incredibili funzioni saranno gratuite per i primi due anni e successivamente potrebbero diventare a pagamento, probabilmente tramite la sottoscrizione di abbonamenti.

Secondo altri comunicati rilasciati dall’azienda coreana questo riguarda esclusivamente le funzioni fornite da Samsung, mentre altre rilasciate da altre aziende, come Google, potrebbero rimanere gratuite.