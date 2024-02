Ogni giorno, sempre più persone si interrogano sulla qualità dell’aria, a tal proposito, una soluzione pratica per monitorare e adattare le nostre abitudini in base all’inquinamento è rappresentato dall’utilizzo di app specifiche. Ciò pare essere diventata infatti una vera e propria necessità. Soprattutto se consideriamo i recenti superamenti dei limiti di inquinamento della pianura padana. Per questa ragione, sembra che un numero sempre maggiore di piattaforme per smartphone si stia occupando di offrire informazioni dettagliate agli utenti sui dati quotidiani. Ovvero dati che informano non solo delle probabili condizioni meteorologiche della giornata, ma anche e soprattutto dei livelli di inquinamento dell’ aria circostante.

Per esempio, alcuni smartphone, come Samsung e iPhone, forniscono indicazioni sulla qualità dell’aria nella propria app del meteo. Mentre Samsung presenta un valore unico dell’Indice di Qualità dell’Aria (IQA), iPhone offre una mappa dettagliata dell’inquinamento premendo sulla barra colorata dell’aria. Questa funzionalità avanzata permette di visualizzare l’inquinamento in Italia e in quasi tutta l’Europa.

L’ app Air Quality: un’occhiata istantanea alla qualità dell’aria

Un’app semplice ma efficace è Air Quality, che fornisce chiare indicazioni sulla qualità dell’aria nella posizione corrente. La sua interfaccia intuitiva permette di esplorare e ottenere accurate previsioni di inquinamento. Ma non è tutto, offre anche consigli rapidi per le persone allergiche, agli anziani, ai bambini e a chi pratica attività fisica all’aperto.

Ma la lista delle app migliori per questo scopo non si ferma di certo qui:

IQAir, per esempio, è tra le app più complete, in quanto raccoglie dati sulla qualità dell’aria dai satelliti e dalle stazioni installate dalle persone. Oltre a visualizzare informazioni locali, consente di salvare più località e offre previsioni chiare e facilmente consultabili per ognuna di esse. Le mappe includono anche l’indicazione dei valori delle stazioni più vicine e una mappatura mondiale dell’inquinamento.

Plume Labs, precedentemente nota anche per i dispositivi di misurazione personale, offre un'app con una visualizzazione chiara a barre orarie. Fornisce previsioni orarie per diverse categorie di persone e attività, con una rappresentazione visiva intuitiva dei livelli di attenzione necessari per ciascuna. Un modo efficace per tenere sotto controllo lo stato dell'inquinamento nell'area circostante.

La lista è lunga ma queste sono alcune delle app migliori del momento. Scegliete quella che preferite in base alle vostre esigenze !