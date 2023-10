Google comunica una grande novità, ovvero la realizzazione di un’app per il meteo completamente nuova, dal design elegante ed accattivante e con moltissime altre informazioni in più.

L’app meteo di Google, che non deve essere scaricata, ma che è già presente sulla pagina del motore di ricerca, è stata sottoposta ad una sorta di rivisitazione.

Uno stile del tutto nuovo, molto più intuitivo e di piacevole lettura.

In grado di fornire informazioni dettagliate e molto spesso fedeli alla realtà.

App meteo di Google: interfaccia grafica e tipologia di informazioni

Ecco come appare l’interfaccia iniziale della nuova app meteo di Google:

Già dalla prima riga è possibile vedere la temperatura del giorno, presentata in grande, con massima e minima indicate con una scrittura più piccolina;

presentata in grande, con indicate con una scrittura più piccolina; Sulla stessa linea l’informazione circa il meteo previsto per la giornata;

Scendendo, abbiamo la previsione climatica oraria e quella relativa ai prossimi 10 giorni;

e quella relativa ai prossimi Informazioni riassuntive della situazione attuale, con dati relativi ai livelli di umidità, precipitazioni, vento, raggi UV, divisi anche per fascia oraria.

della situazione attuale, con dati relativi ai livelli di umidità, precipitazioni, vento, raggi UV, divisi anche per fascia oraria. Cliccando su un determinato giorno, si aprirà una pagina tutta nuova in cui saranno mostrate le previsioni metereologiche del giorno in questione, insieme a tutti gli altri dati che abbiamo già indicato.

Scopri se anche tu sei in possesso della nuova app meteo di Google.

Tutti gli utenti avranno la possibilità di consultare la nuova app meteo di Google. Infatti, per coloro che non hanno avuto ancora il piacere di utilizzarla basterà aprire il motore di ricerca e digitare nella barra di ricerca la parola “meteo”.

Da qui si aprirà all’istante l’anteprima del meteo della giornata, con tutte le caratteristiche grafiche ed informatiche di cui vi abbiamo parlato.

In caso contrario, probabilmente dovrete aspettare ancora qualche giorno prima che la vostra app si aggiorni.

Ma non temete essa sarà presto disponibile su ciascun dispositivo.