Il recente report trimestrale di Microsoft ha confermato l’accentuato interesse e impegno della compagnia nel campo dell’intelligenza artificiale (AI), indicando i primi successi ottenuti in questa direzione. Secondo quanto riportato da Bloomberg, sembra che l’azienda guidata da Satya Nadella stia esplorando nuove opportunità, proprio in questo settore, con l’attuale valutazione di un potenziale investimento in Figure AI.

Arriva il robot umanoide basato su ChatGPT

Figure AI è una startup specializzata nello sviluppo di robot umanoidi. Le informazioni diffuse dall’agenzia di stampa suggeriscono che Microsoft Corporation e OpenAI siano attualmente impegnate in trattative avanzate per partecipare a un round di investimento complessivo di 500 milioni di dollari. Questa cifra rappresenterebbe una sostanziale iniezione di fondi, destinata a supportare lo sviluppo di nuovi progetti, anche se al momento non è ancora chiaro se tra questi vi sia un robot umanoide basato sulla tecnologia ChatGPT.

Nel contesto dell’accordo proposto, Microsoft avrebbe intenzione di investire 95 milioni di dollari, mentre OpenAI contribuirebbe con 5 milioni di dollari al finanziamento complessivo. Ma, come fa notare Bloomberg, Figure AI non sta esplorando solo la possibilità di un accordo con Microsoft e OpenAI, ma sta anche valutando altre opzioni.

Il robot su cui Figure AI sta concentrando i propri sforzi è denominato Figure 01 ed è progettato per svolgere compiti pericolosi che non sono adatti agli esseri umani. Al momento, rimane incerto se gli investimenti di Microsoft ed OpenAI avranno un impatto immediato sui risultati e sulla realizzazione pratica di questo progetto.

Questa notizia è di notevole rilevanza, soprattutto considerando i recenti progressi compiuti da Tesla con il suo modello Optimus nel campo della robotica avanzata. Il crescente interesse di Microsoft in Figure AI suggerisce, infatti, una crescente attenzione verso lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie avanzate, come i robot umanoidi, che potrebbero rivoluzionare la sicurezza e l’esecuzione di compiti pericolosi. Il settore dell’AI e della robotica sembra essere in costante evoluzione, con diverse aziende che competono per essere all’avanguardia nella creazione di soluzioni innovative e avanzate. Resta da vedere come questa possibile partnership influenzerà il futuro di Figure AI e come si posizionerà nel contesto più ampio del panorama tecnologico globale.