Samsung ha recentemente svelato i nuovi gioielli della sua corona, i Galaxy S24, Galaxy S24 e Galaxy S24 Ultra, destinati a dominare il mercato Android nel corso del 2024. Ma Samsung non la sola azienda pronta a sconvolgere il mercato. Apple, dal canto suo, propone l’iPhone 15 Pro Max, l’attuale top di gamma.

I Galaxy S24 Ultra e l’iPhone 15 Pro Max sono stati lanciati sul mercato con una differenza di circa quattro mesi. Entrambi i dispositivi rappresentano la massima espressione della tecnologia attuale. Il Galaxy S24 Ultra si distingue per le sue funzionalità legate all’intelligenza artificiale. D’altra parte, l’iPhone 15 Pro Max vanta un vantaggio competitivo sul fronte delle prestazioni, grazie al suo SoC realizzato con un processo produttivo più avanzato.

Le differenze tra i due dispositivi Samsung e Apple

In termini di costruzione, entrambi i dispositivi offrono una qualità costruttiva eccezionale, con telaio in titanio e vetri resistenti. Il design, invece, mostra differenze significative, con Samsung che adotta un approccio più squadrato e Apple che punta su linee più delicate. L’iPhone 15 Pro Max ha subito un importante restyling, abbandonando l’acciaio inossidabile per il titanio, rendendolo più leggero ed elegante. Entrambi i dispositivi mantengono la certificazione IP68 per resistenza all’acqua e alla polvere.

Per quanto riguarda i display, l’iPhone 15 Pro Max presenta un Super Retina XDR ProMotion da 6,7 pollici con una densità di pixel elevata, luminosità di picco a 2000 nit e frequenza di aggiornamento variabile. Galaxy S24 Ultra, d’altra parte, adotta un pannello Dynamic AMOLED 2x LTPO da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e una luminosità di picco superiore a 2600 nit. Inoltre, ha abbandonato il display curvo a favore di uno piatto.

Per quanto riguarda le prestazioni, l’iPhone 15 Pro Max è equipaggiato con l’Apple A17 Pro, realizzato con un processo produttivo a 3 nm. Questo SoC è dotato di una CPU hexa-core, una GPU hexa-core e un Neural Engine a sedici core, garantendo prestazioni notevoli. Dall’altro lato, il Galaxy S24 Ultra ospita lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, affiancato da 12 GB di RAM e una camera a vapore per il raffreddamento.

Ulteriori specifiche tecniche

Nel comparto fotografico, entrambi i dispositivi offrono soluzioni avanzate, ma con differenze significative. L’iPhone 15 Pro Max presenta un set di fotocamere versatile, mentre il Galaxy S24 Ultra si distingue per la sua fotocamera principale da 200 MP e la presenza di un quarto sensore. L’esito finale di questa sfida fotografica sarà determinato dai test sul campo e dalla qualità del software di elaborazione delle immagini.

Passando al software, la competizione tra iOS e One UI di Samsung continua a essere una questione di preferenze personali. Entrambi i dispositivi sono dotati delle ultime versioni dei rispettivi sistemi operativi, con Apple che fornisce un supporto a lungo termine e Samsung che ha recentemente eguagliato Google, offrendo 7 anni di aggiornamenti sia per il sistema operativo che per le patch di sicurezza.

Infine, il capitolo sui prezzi rivela che i due dispositivi sono posizionati in modo simile sul mercato, aggirandosi in un range che va da 1400 a 1900 euro in base alle diverse specifiche per ogni singolo modello.