Il Samsung Galaxy S24 Ultra può essere definito un vero e proprio gioiellino della tecnologia grazie al suo design e alle sue caratteristiche tecniche e software. Tuttavia, Caviar ha scelto di realizzare una variante speciale ed esclusiva che rende il flagship un gioiello nel vero senso della parola.

Il brand, noto per le personalizzazioni di altissimo livello ed esclusività, ha lanciato una nuova collezione dal nome “Era of Dragon“. Il protagonista è proprio il Samsung Galaxy S24 Ultra che viene reso prezioso come mai prima d’ora.

Lo smartphone coreano nella versione Yong è venduto al prezzo di partenza di 15.000 dollari ma per un’ottima ragione. Cavia ha personalizzato ogni aspetto del device, a partire dalla scocca in titanio con rivestimento nero PVD, soluzione utilizzata nell’orologeria di fascia alta.

Caviar ha creato una versione unica di Samsung Galaxy S24 Ultra incastonando un orologio meccanico e ricoprendolo d’oro a 24 carati

Nella parte centrale della scocca posteriore, trova spazio un orologio tourbillon CVR ELT3350A, che presenta un meccanismo a carica manuale. L’orologio completa una rotazione al minuto e completa il collegamento con il mondo dell’orologeria ed è reso ancora più sgargiante da 19 gioielli incastonati.

Ma le particolarità non sono ancora finite. Il Samsung Galaxy S24 Ultra presenta anche una decorazione bassorilievo a forma di dragone coreano completamente rivestito di oro a 24 carati.

Il resto della scocca richiama il firmamento luminoso, con i segni zodiacali che fanno bella mostra di sè intorno alla corona dell’orologio. Tuttavia, ci sono alcune stelle che sono più luminose delle altre in quanto sono realizzate in vero diamante. Le tre pietre preziose sono un richiamo al logo originale Samsung.

Caviar ha realizzato il flagship in versione Yong in appena 24 esemplari, quindi chi fosse interessato deve sbrigarsi. Se 15.000 dollari vi sembrano eccessivi, il produttore offre anche delle varianti meno costose. La collezione dedicata ai segni zodiacali parte dal 9.000 dollari e offre versioni incentrate sui segni Ariete, Pesci, Acquario e Toro.

Ogni modello è realizzato in 99 unità e integra sempre un trattamento in titanio della scocca. Tuttavia sono presenti anche 24 rubini, zaffiri o cristalli Swarovski per richiamare il disegno del segno zodiacale a cui è dedicato. Parte della scocca, invece, è rivestita con frammenti di meteorite proveniente direttamente dallo spazio.