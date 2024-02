Il prossimo aggiornamento di iOS per i dispositivi Apple, la versione 17.4, porterà con sé una serie di nuove emoji affascinanti grazie all’aggiornamento Unicode 15.1, annunciato lo scorso giugno. Queste nuove aggiunte, oltre a interessanti caratteristiche riservate agli utenti dell’Unione Europea, promettono di arricchire ulteriormente l’esperienza di messaggistica.

Tra le nuove emoji presenti in Unicode 15.1, spiccano alcune aggiunte notevoli.

La fenice, simbolo di rinascita;

Il fresco lime;

Un fungo commestibile;

Varie rappresentazioni espressive della testa che annuisce (indicante un “sì”) e della testa che si scuote orizzontalmente (per indicare un a”no”)

Tutte nuove reazioni e emoji divertenti che saranno presto disponibili per tutti gli utenti iOS.

iOS 17.4: Espansione della rappresentazione familiare e aggiornamenti delle emoji umane

Oltre alle singole emoji, iOS 17.4 introduce anche quattro nuove combinazioni di emoticon per la famiglia, senza distinzione di genere. Ciò rappresenta un passo avanti verso una rappresentazione più inclusiva. In più, sei emoji raffiguranti persone riceveranno aggiornamenti che consentiranno loro di essere orientate verso destra o sinistra. Queste opzioni direzionali saranno disponibili per le emoji della persona che cammina, corre, si inginocchia, utilizza un bastone per la vista e si trova su una sedia a rotelle manuale o motorizzata.

Anche se gli aggiornamenti Unicode solitamente portano con sé una vasta gamma di nuove emoji, l’aggiornamento 15.1 è di portata minore rispetto agli anni precedenti. Lo scorso anno, le nuove emoji vennero implementate in iOS 16.4 a febbraio. Quest’anno, è iOS 17.4 che si prevede sarà rilasciato tra fine febbraio e il 6 marzo. Gli utenti iOS possono già anticipare con entusiasmo l’arrivo di queste nuove espressioni e simboli per arricchire ulteriormente la loro comunicazione digitale.

Insomma, con le sue novità iOS 17.4 promette di offrire un’esperienza di messaggistica ancora più coinvolgente grazie alle nuove emoji di Unicode 15.1. Con aggiunte significative, rappresentazioni più inclusive e la data di rilascio imminente, gli utenti possono prepararsi a esplorare e utilizzare queste nuove espressioni digitali che arricchiranno la comunicazione su piattaforma iOS.