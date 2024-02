Recenti rapporti indicano che Apple ha superato le aspettative iniziali con la vendita di più di 200mila unità del suo nuovo prodotto, Apple Vision Pro, nei primi giorni di preordine dal 19 Gennaio. Questo supera leggermente le stime dell’analista Ming-Chi Kuo, che aveva previsto tra 160mila e 180mila unità vendute nel primo weekend di preordini.

Anche se le stime di spedizione sono inizialmente scivolate dopo l’apertura dei preordini, è interessante notare che le previsioni di consegna non hanno subito ulteriori slittamenti. Questo potrebbe indicare una domanda iniziale molto forte seguita poi da un rallentamento, forse a causa del prezzo elevato del dispositivo, fissato a 3.500 Dollari.

Apple Vision Pro: Mercato di nicchia e previsioni future

Ming-Chi Kuo ha avvertito che la domanda potrebbe diminuire rapidamente poiché Apple Vision Pro si rivolge a un mercato di nicchia. Il prezzo elevato potrebbe renderlo inaccessibile a molti consumatori, contribuendo al possibile calo delle richieste nel tempo.

Apple sembra però essere pronta ad affrontare la sfida, avendo pianificato una produzione di circa mezzo milione di unità di Vision Pro. La domanda chiave resta, ovvero se riusciranno a vendere tutte queste unità, considerando le barriere legate al prezzo e le sfide nella produzione del dispositivo.

Insomma, anche se Apple sembra abbia superato le prime stime di vendita, il futuro di Vision Pro rimane ancora incerto. In quanto la combinazione di un prezzo elevato e un mercato di nicchia potrebbe influenzare le future decisioni di acquisto. Il successo a lungo termine di questo nuovo prodotto dipenderà da come Apple affronterà queste sfide e da come il mercato risponderà a un prodotto di fascia alta come il Vision Pro.

E voi cosa ne pensate a riguardo? Siete tra gli appassionati della realtà virtuale o appoggiate la tesi secondo cui si tratti ancora di un mercato di nicchia che coinvolge un numero ristretto di utenti?