Nel panorama finanziario del 2023, i “Magnifici 7”(Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Tesla e Nvidia) hanno spiccato per le loro performance eccezionali, trainando al rialzo l’intera Wall Street. Ma, con il nuovo anno, sorge la domanda cruciale: rimarranno questi titoli altamente performanti anche nel 2024, o sarà il momento di affrontare sfide e aspettative eccessive?

Nvidia ha visto un grande successo, mantenendo alta l’attenzione sui Magnifici 7, che ora costituiscono circa il 28% dell’indice americano. Ma pare che uno studio approfondito condotto da Man Group solleva interrogativi sulla sostenibilità di questa brillante crescita. In particolare, gli analisti focalizzano l’attenzione sul flusso di cassa disponibile (free cash flow) come indicatore cruciale per valutare la solidità finanziaria di queste aziende.

Tesla, un successo continuo

Secondo alcuni dati, Tesla sembra essere il titolo più costoso del gruppo. Al contrario,

il rendimento annuo del 10% si rivela un obiettivo ambizioso per molte di queste aziende, con previsioni più realistiche attorno al 6-8%.

Solo Nvidia pare essere un’eccezione, con prospettive di crescita futura più alte.

Possiamo quindi affermare che il futuro dei “Magnifici 7” non è privo di incertezze, e gli investitori sono avvisati della possibilità di fronteggiare rallentamenti nell’attività.

La presenza di rischi normativi potrebbe influenzare la direzione di queste società. Ad ogni modo, almeno fino ad oggi, esse sembrano ancora offrire margini economici interessanti che potrebbero sostenere una redditività superiore alla media per un certo periodo di tempo.

Insomma, la crescita sostenibile di questi “Magnifici 7” dipenderà dalla loro capacità di gestire le aspettative, affrontare le sfide del mercato e adattarsi a cambiamenti normativi, mantenendo al contempo un solido flusso di cassa.