Expert ASSURDA, i prezzi su iPhone e Galaxy distruggono Unieuro

All’interno del nuovo volantino che si può vedere sul sito di Expert così come fuori dai negozi fisici, ci sono prodotti straordinari. Come si può notare, si parte innanzitutto con gli smartphone, tra i quali ci sono i veri top di gamma che il pubblico desidera.

Expert ha tutto dalla sua parte: prezzi, qualità e quantità. Ecco il volantino

Oltre alla nuova gamma Galaxy S24 di Samsung disponibile con tutti e tre i modelli e oltre agli iPhone 15, anche in questo caso disponibili con tre modelli, ci sono anche altri prodotti di rilievo. Innanzitutto un altro top di gamma, ormai appartenente al passato, è il Galaxy S23 Ultra, disponibile con un prezzo di 999 € in sconto. Anche il fratello minore, il Galaxy S23, è disponibile con un prezzo di 699 €.

Se volete spendere di meno però ci sono anche altri prodotti come ad esempio il Galaxy A34 5G che ha un prezzo di 279,99 € sul volantino di Expert. Ancora più in basso, troviamo lo Xiaomi Redmi 13C, un dispositivo che vanta ottime caratteristiche per un prezzo di soli 159,99 €.

Avete bisogno di una nuova televisione? Ecco il prodotto che fa per voi con una dimensione davvero pazzesca: ben 75″ di ampiezza. Si tratta della Crystal UHD di Samsung, una smart TV davvero perfetta per ogni tipo di utilizzo. Ogni prodotto che acquisterete all’interno di questo volantino sarà totalmente garantito da due anni di garanzia. Ovviamente potrete acquistare sia sul sito ufficiale che all’interno dei negozi fisici, ma solo fino a questa sera: ricordiamo che infatti oggi 31 gennaio scade il volantino.