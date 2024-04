A quanto pare in casa vivo l’attenzione alla qualità delle fotografie sembra essere un punto cardine della politica aziendale, il miglioramento fotografico dunque è uno step sul quale l’azienda sta puntando molto ed è confermato dall’arrivo del marchio BlueImage, il quale contribuisce sensibilmente allo sviluppo delle tecnologie fotografiche dei device vivo includendo una tecnologia di imaging totalmente rivisitata, tutte le novità in arrivo prenderanno vita con il prossimo 100 Ultra, top di gamma sul quale l’azienda sta lavorando da molti mesi.

Nel dettaglio vivo sta lavorando moltissimo a nuovi algoritmi per l’elaborazione delle immagini dopo lo scatto, tutto ciò contribuirà a rendere l’esperienza d’uso molto più performante grazie anche alla collaborazione con il marchio Zeiss, dinamica che renderà le due aziende protagoniste di una nuova era, stando alle dichiarazioni di Jia Jingdong, vicepresidente e responsabile branding e marketing.

Dove sta lavorando vivo

Nel dettaglio l’introduzione della tecnologia BlueImage È una svolta per vivo e per la fotografie in generale, l’obiettivo principale è quello di non fare distinzioni tra il sensore principale ed altri sensori, tutto avrà effetto indipendentemente da questi ultimi andando a migliorare nel dettaglio i problemi inerenti gli scatti controluce e in condizioni di scarsa illuminazione, eliminando così rumore e imprecisioni.

Il primo banco di prova sarà appunto il prossimo top di gamma di casa vivo, parliamo di X 100 Ultra, Il quale è stato addirittura definito dall’azienda come una fotocamera professionale in grado di effettuare chiamate, il comparto fotografico sarà composto in tutta probabilità da un sensore principale Sony Lytia LYT-900 Da 50 megapixel e dimensioni reali di circa un pollice, il quale verrà aiutato anche da un sensore per scopico da 100 mm con zoom ottico 4,3x da ben 200 megapixel.

Non rimane dunque che attendere la presentazione ufficiale di questo nuovo device per vedere i risultati di questa innovazione che ovviamente verranno pubblicizzati abbondantemente dal vivo.