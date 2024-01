Al giorno d’oggi il mondo della telefonia vede come dominatori incontrastati senza alcun dubbio Apple e Samsung, questi ultimi due infatti nell’ultimo decennio si sono spartiti il mercato grazie ai propri smartphone top di gamma che da sempre hanno diviso a metà la community tra chi preferiva l’ecosistema chiuso ma molto d’elite di Apple e che invece sceglieva un sistema più aperto ricchissimo di funzionalità di Samsung.

Quest’ultima effettivamente negli ultimi anni ci ha abituato a prodotti sempre di altissima qualità in grado di accontentare tutti i clienti e tutti i palati offrendo devices sempre ben funzionanti e con caratteristiche interessanti.

La storia di Samsung vanta infatti una palette di smartphone davvero ricchissima con alcuni modelli che hanno scritto la storia della telefonia diventando letteralmente iconici, vediamo insieme i tre modelli più famosi.

Tre modelli storici

Quando parliamo dei modelli storici di Casa Samsung ovviamente non possiamo non citare il famosissimo Samsung Galaxy S3, quest’ultimo ha infatti segnato il passaggio da un concetto di smartphone come oggetto multimediale al concetto più moderno di centro multimediale tutto fare, è stato infatti il primo a introdurre funzionalità davvero di altissimo livello.

Dopo il Galaxy S3 non possiamo non parlare del Galaxy Note, smartphone che introdusse per la prima volta il concetto di phablet, con il suo storico pennino che rappresentava un azzardo ma anche una novità per l’epoca, prestazioni altissime e display ampio erano il suo marchio di fabbrica.

In ultimo abbiamo il Samsung Galaxy S, primo smartphone top di gamma della casa fu all’epoca l’unico vero competitor in grado di mettere in discussione iPhone che in quegli anni spadroneggiava liberamente nel mercato.