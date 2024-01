Il fervore per Sanremo 2024 è palpabile in tutta Italia, con milioni di spettatori che già si preparano per le emozionanti serate davanti alla televisione, pronti a discutere sugli artisti in gara e ad anticipare l’esito della competizione. L’attesa però non è più solo una questione di giorni, grazie a Spotify che ha rivelato le canzoni e gli artisti più ascoltati dell’ultimo anno, dando un assaggio dell’eclettico panorama musicale italiano e proponendo un nuovo quiz divertente per gli appassionati: “Che canzone di Sanremo sei?”.

Il panorama musicale italiano su Spotify

La 74° edizione del Festival si preannuncia come un riflesso fedele dei trend musicali italiani, con artisti di diversi generi che hanno conquistato l’attenzione del pubblico su Spotify. Geolier, con la sua intensa “I p’ me, tu p’ te,” si è posizionato come il secondo artista più ascoltato in Italia nel 2023, affermandosi come figura di spicco nella scena rap napoletana. La varietà degli artisti più ascoltati, tra cui Annalisa, Gazzelle, Rose Villain e Fred De Palma, testimonia la ricchezza e la diversità del panorama musicale italiano.

La playlist Sanremo 2024, che sarà disponibile nella notte del 7 febbraio, ospiterà le canzoni di tutti i 30 artisti in gara, creando un’anticipazione emozionante per gli appassionati della manifestazione.

Il Festival di Sanremo, oltre a essere uno spettacolo culturale, si rivela un fenomeno sociale che influenza la televisione, i social media e le piattaforme di streaming come Spotify. Canzoni come “CENERE” di Lazza, seconda classificata nella scorsa edizione, hanno continuato a dominare le classifiche con oltre 117 milioni di ascolti nel 2023, dimostrando l’impatto duraturo del Festival sulla scena musicale italiana.

L’impronta duratura delle canzoni più amate

Le playlist tematiche di Sanremo su Spotify offrono un’esperienza musicale completa, dalle tracce più virali alle storie degli artisti che hanno segnato la storia del Festival. Dai vincitori alle giovani scoperte, dalle schegge impazzite alle voci delle donne, c’è una playlist per ogni gusto e interesse legato a Sanremo.

Il quiz interattivo “Che canzone di Sanremo sei?” su Spotify aggiunge un tocco divertente all’esperienza, consentendo agli utenti di scoprire il loro livello di “Sanremo Love” attraverso un breve questionario basato sui loro ascolti musicali personali. Una volta completato il quiz, gli utenti riceveranno una card condivisibile sui social media, creando ulteriore coinvolgimento nella community di appassionati.

Il richiamo dellecanzoni di Sanremo

Sanremo 2024 si prospetta come un’esperienza ricca di emozioni e intrighi musicali, con Spotify che offre agli appassionati un assaggio del panorama musicale attuale e un modo divertente per connettersi con la magia unica del Festival. Condividendo le proprie preferenze musicali e partecipando al quiz interattivo, gli appassionati di Sanremo possono essere protagonisti di questa avvincente avventura musicale. Non resta che attendere l’apertura del sipario e lasciarsi travolgere dalla magia delle note. #SanremoSpotify!