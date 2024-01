Il settore degli smartphone pieghevoli è in continua evoluzione e tutti i principali produttori stanno sviluppando le proprie soluzioni. Tuttavia, i device foldable visti fino ad ora hanno tutti caratteristiche comuni con apertura a libro o a conchiglia. Samsung ha scelto di depositare un nuovo brevetto che potrebbe dare una ventata di novità al settore.

Come emerso dal nuovo report di websiterating.com in collaborazione con David di @xleaks7, il brand coreano ha sta studiando un display pieghevole di nuova generazione. Il brevetto Samsung vuole unire la portabilità offerta da un device compatto con la comodità di avere un display ampio.

Per raggiungere questo obiettivo, ha pensato ad uno schermo scorrevole che permette di raddoppiare la diagonale. A giudicare dal brevetto depositato, Sasmsung ha pensato ad un pannello pieghevole che tende ad allineare parallelamente le porzioni per uno schermo unico.

Samsung ha depositato un nuovo brevetto per uno smartphone pieghevole di nuova generazione che potrebbe rivoluzionare il settore dei foldable

Le sfide progettuali che il brand si trova a fronteggiare sono molteplici. Innanzitutto, ci sono problematiche di natura strutturale per il pannello che deve essere sempre funzionale e non deve presentare crepe o segnali di usura per i ripetuti movimenti. Inoltre, c’è bisogno di progettare cerniere appositamente studiate per garantire il movimento ricercato che possano resistere ai movimenti e ai possibili urti.

Per realizzare questo device, se mai Samsung dovesse avviarne la produzione, l’azienda dovrà sviluppare nuove tecnologie in termini di assemblaggio. Infatti, la sfida progettuale richiede anche il cambiamento dei tradizionali metodi di realizzazione degli smartphone non pieghevoli.

Ricordiamo che attualmente si tratta solo di un brevetto e non è certo che questo dispositivo vedrà mai la luce. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.