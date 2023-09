Spotify è una delle applicazioni più utilizzate al mondo, leader del suo settore ovvero quello della riproduzione di musica e di podcast.

La piattaforma nasce in Svezia nel 2006 e ha creato un vero e proprio fenomeno che ha portato milioni di utenti a servirsene tant’è che al giorno d’oggi l’ascolto in streaming è decisamente al primo posto come metodo utilizzato per ascoltare la musica altrui e anche per postare contenuti inediti personali.

Successivamente i contenuti della piattaforma si sono ampliati con l’aggiunta di podcast su svariati argomenti e numerose funzioni che hanno migliorato l’app rendendola più utile. Su Spotify infatti si possono creare delle playlist personalizzate, leggere il testo della canzone e condividere la stessa su altri social.

L’abbonamento Premium inoltre ti permette di passare alla canzone successiva di una playlist illimitatamente e di scaricare la musica per ascoltarla offline.

Spotify, l’aggiornamento prevede delle funzioni incredibili

Spotify si sta aggiornando e tra le funzioni che verranno introdotte tra poco sulla piattaforma ce ne sono due davvero interessanti.

La prima è la traduzione dei podcast in altre lingue e in tempo reale e la seconda è la possibilità, tramite la nuova opzione Jam, di ascoltare le playlist in contemporanea con altri utenti.

In particolare quest’ultima sembra essere una funzione davvero incredibile che permetterà a tutti di condividere le proprie canzoni preferite in tempo reale con gli amici con in aggiunta il suggerimento di brani che vanno in contro alle preferenze di tutto il gruppo di ascolto.

La funzione, disponibile sia per gli utenti Free che per i Premium sarà attivabile cliccando sulla voce ‘Inizia una Jam’.