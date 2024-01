Negli ultimi giorni, mentre il mondo della grafica si concentra sulle prestazioni delle nuove RTX 40 SUPER di NVIDIA attraverso i primi benchmark delle tre schede, dalla Cina emergono notizie sconcertanti riguardo alle misteriose RTX 4080M e RTX 4090M. E’ importante sottolineare che non si tratta di una rivoluzione nel mondo delle GPU, bensì di una truffa ben orchestrata che richiede la massima attenzione da parte degli acquirenti.

Come i brand cinesi illudono con le RTX 4080M e RTX 4090M

Secondo quanto riferiscono autorevoli fonti come VideoCardZ e Tom’s Hardware, queste apparenti nuove GPU non sono altro che un inganno perpetrato da alcuni brand cinesi, attivi nella produzione di schede video, ma virtualmente sconosciuti in Occidente. La frode consiste nel vendere le RTX 4080 e 4090 destinate ai laptop come RTX 4080M e 4090M, presentandole come componenti desktop e applicando prezzi corrispondenti.

Le analisi condotte da VideoCardZ evidenziano che le performance delle RTX 4080M e 4090M sono deludenti, specialmente se paragonate alle controparti desktop cui cercano di equipararsi. La RTX 4080M mostra prestazioni che si collocano a metà strada tra una RTX 4070 e una RTX 4070 Ti desktop, mentre la RTX 4090M risulta addirittura fino al 40% più lenta di una RTX 4090 desktop. Nonostante ciò, il TDP (Thermal Design Power) di entrambi i chip è notevolmente inferiore rispetto alle versioni destinate ai PC fissi.

Sotto il profilo tecnico, la RTX 4080M presenta una GPU AD104 con 7.424 CUDA Core, in confronto alla GPU AD103 con 9.728 CUDA Core della RTX 4080 desktop. La memoria è di 12 GB, contro i 16 GB della versione desktop. La RTX 4090M monta una GPU AD103, la stessa della RTX 4080 “base”, in contrapposizione alla AD102 della GPU di punta della linea Geforce RTX 40. La VRAM è limitata a 16 GB, rispetto ai 24 GB della versione desktop, mentre i CUDA Core scendono da 16.384 a 9.728.

Consigli per gli acquisti di GPU in un mercato complesso

Queste schede fasulle sembrano essersi propagate sul mercato cinese per sfruttare la crescente richiesta di RTX 4080 e RTX 4090, difficilmente reperibili a seguito delle sanzioni USA contro l’esportazione di chip NVIDIA verso la Cina. In quest’ottica, sembra che tali truffe siano state adottate per sfruttare l’enorme domanda locale di queste GPU. Anche l’introduzione della GeForce RTX 4090D, o “Dragon”, da parte di NVIDIA per rispondere alle esigenze del mercato cinese, non sembra essere sufficiente, poiché anche quest’ultima risulta ormai difficilmente reperibile nel Paese asiatico.

Questa vicenda mette in luce non solo la persistente domanda e difficoltà di approvvigionamento delle GPU di fascia alta in Cina, ma anche la necessità di un’attenzione costante da parte degli acquirenti per evitare truffe che sfruttano la situazione del mercato. È fondamentale prestare attenzione a dove e come si acquistano tali componenti, facendo affidamento su fonti affidabili e canali di distribuzione ufficiali per garantire l’autenticità del prodotto.