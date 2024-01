Oltre alle minacce ben note come il phishing, recentemente è emerso un pericolo più sottile legato ai cookies, che potrebbe dare libero accesso al tuo account Google. In un mondo sempre più connesso, la sicurezza online è fondamentale. Gli info-stealers, noti anche come ruba-informazioni, hanno sviluppato un metodo per ottenere accesso non autorizzato agli account Google, eludendo anche l’autenticazione a più fattori.

I cookies, comunemente utilizzati per tracciare gli utenti attraverso i siti web, possono diventare una vulnerabilità quando si tratta di autenticazione. In particolare, i cookies di autenticazione inviati dal browser al sito possono essere rubati e la loro durata estesa, permettendo agli hacker di bypassare le misure di sicurezza, inclusa la modifica della password da parte dell’utente.

La strategia di difesa inizia con l’attivazione dell’autenticazione a più fattori, che aggiunge uno strato extra di sicurezza. Ma non basta, la minaccia persiste, poiché alcuni info-stealer hanno trovato modi per eludere queste barriere.

Scopri le strategie per proteggere i tuoi dati Google dai cookies

Google, consapevole di questa problematica, ha dichiarato di aggiornare regolarmente le difese contro tali tecniche. Ma è importante che gli utenti adottino alcune pratiche preventive, per esempio:

Verificare regolarmente l’elenco dei dispositivi che hanno effettuato l’accesso al proprio account Google è un passo essenziale.

regolarmente al proprio account Google è un passo essenziale. In caso di sospetto compromesso, effettuare il logout da tutti i browser è una misura immediata per proteggere il proprio account dagli info-stealer.

Insomma, la consapevolezza e l’adozione di pratiche di sicurezza online sono cruciali per proteggere i dati sensibili. Combattendo l’ingegneria sociale basata sui cookies, puoi assicurarti che il tuo account Google rimanga al sicuro in un ambiente digitale sempre più complesso.