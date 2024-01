Canone RAI e bollo auto, con questo trucco si può NON PAGARE

L’Italia è diventata uno dei paesi dove le tasse sono sempre più alte e soprattutto frequenti. Più persone valutano ogni giorno di abbandonare il loro territorio per trasferirsi altrove, onde evitare di corrispondere allo Stato italiano gran parte dei loro guadagni annuali. Oggi le tasse di cui si parla però non sono di quelle troppo alte, seppur molto consistenti. La prima è il canone Rai, tassa che solo in Italia viene pagata dai contribuenti, mentre la seconda è rappresentata dal bollo auto, la cosiddetta tassa di possesso di un qualsiasi veicolo.

Ogni giorno gli utenti sprecano tempo per capire come fare ad evitare imposte di questo genere, ma non c’è troppo margine. Esistono infatti dei metodi che vengono però attribuiti solo ad alcune categorie ben precise, sia nel bene che nel male.

Canone RAI e bollo auto: ecco come fare per non pagare le due tasse

Chi vuole avere l’opportunità di non pagare il canone Rai, deve avere dei requisiti. Più specificamente, coloro che fanno parte di forze armate sul territorio italiano senza residenza, possono essere esentati dal pagamento annuale. Lo stesso vale per tutti i cittadini che hanno superato i 75 anni di età e che non guadagnano più gli 8000 € annui come reddito. Oltre a questo, anche coloro che non hanno una televisione in casa possono non pagare.

Per quanto concerne il bollo auto, sono totalmente esentati gli abitanti di Lombardia e Piemonte che hanno un’auto elettrica. Lo stesso vale per le altre regioni ma solo per i primi 5 anni.