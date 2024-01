PHISHING in corso con una truffa tramite messaggio: CONTI SVUOTATI

Il messaggio visibile qui sotto parla chiaro: sembra essere a tutti gli effetti un testo proveniente da una donna a cui piace un uomo. In questo caso la donna viene impersonata dai truffatori che si celano dietro un’identità fittizia, mentre l’uomo dal povero malcapitato. La truffa va avanti proprio così, provando in ogni modo ad attirare l’utente che ha ricevuto la mail verso un sito e verso una registrazione.

Sarà questo il modo per portargli via i propri dati personali e soprattutto anche quelli della carta di credito.

Truffa in corso: ecco il messaggio pericoloso che ha fatto cadere molti utenti

“Salve, misterioso e affascinante sconosciuto.

Come sta? Spero che la mia lettera non ti distragga troppo.

La prego di prendersi un minuto per leggerla, è molto importante per me.

Non mi sono ancora presentata, mi chiamo Christina, sono una ragazza bella e sexy.

Ho 30 anni, sono sposata, ma non lasciarti imbarazzare.

Lo scopo della mia lettera è quello di vendicarmi del mio coniuge per il tradimento e per il dolore che mi ha causato.

Ho una proposta da farti:

Cosa ne pensi di incontrarci e stare insieme?

Sì, incontrarsi e fare l’amore. Puoi pensare quello che vuoi, ma ti assicuro che sono pronta a tutto. Non capisco perché stia succedendo questo. Sono bella e ho un corpo fantastico, vedi foto QUI.

Mi rendo conto che sembra improbabile, pensa quello che vuoi, dipende da te.

Solo io e te lo sapremo, ti prometto che nessuno saprà mai di questa lettera.

Per mantenere l’anonimato, ti suggerisco di non comunicare per posta o per telefono.

Se te la senti, scrivimi sul profilo che ho lasciato all’inizio di questa lettera.

Effettua una breve e veloce registrazione e rispondimi subito.

Christina“