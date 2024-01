Carmen Fiorito, conosciuta come New Martina, è diventata una vera e propria icona sui social media, in particolare su TikTok, dove ha conquistato oltre 7 milioni di follower. La sua formula vincente è basata su video che mostrano il processo di personalizzazione di accessori per smartphone nel suo negozio a Napoli. Una sequenza di gesti veloci, spruzzi e applicazioni di pellicole, ha catturato l’attenzione del pubblico e l’ha resa virale.

New Martina non è solo un fenomeno sui social media, ma è anche un marchio e un negozio fisico. Il negozio, situato a Napoli in via Ferrovia, è gestito dalla famiglia di Carmen. Prima del successo di New Martina, la famiglia vendeva vari prodotti di elettronica, ma dopo il successo virale, si sono specializzati in accessori per smartphone e pellicole. Il negozio ha avuto così tanto successo che hanno aperto un secondo punto vendita a Bologna, in via dell’Indipendenza. Inoltre, hanno anche lanciato un negozio online e un marchio di accessori per smartphone chiamato Armov, con una gamma di prodotti brandizzati New Martina.

Quanto guadagna davvero New Martina?

Le entrate di New Martina provengono dunque da diverse fonti. Nel bilancio del 2022, il negozio ha registrato un fatturato di 1.273.076 euro, in aumento rispetto all’anno precedente. Le spese principali sono legate all’acquisto di merce da rivendere, con una spesa per materie prime che ammonta a 1.193.044 euro nel 2022. Nonostante ciò, l’azienda ha registrato un utile di 57.836 euro. Il 90% delle quote dell’azienda appartiene a Salvatore Fiorito, il padre di Carmen, mentre il restante 10% è di proprietà di Concetta Morales.

Il vero successo di New Martina però non riguarda solo nel negozio fisico, ma anche sulla piattaforma TikTok. Nonostante i numerosi follower e like, Carmen rivela che il guadagno mensile da TikTok è di circa 2.000 euro, tutti devoluti in beneficenza. Questa affermazione solleva interrogativi sul modello economico dei creator di TikTok e dimostra che il successo sui social media non sempre si traduce in guadagni significativi.

Il futuro dell’azienda sembra però promettente, con una possibilità di crescita sempre più alta per questo nuovo anno. La storia di New Martina è un esempio di come la viralità sui social media può trasformarsi in una vera opportunità imprenditoriale.