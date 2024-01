PosteMobile, uno dei principali operatori di telefonia mobile in Italia, ha recentemente lanciato una nuova offerta chiamata Creami Extra Wow 10. La promozione è rivolta a coloro che cercano un piano telefonico economico e con un limite di dati sufficiente per le proprie esigenze di mobilità. Questo nuovo piano si distingue per il suo costo mensile contenuto e per la solidità dell’infrastruttura di Vodafone, partner di PosteMobile fino al 2028.

L’offerta Creami Extra Wow 10 presenta diversi vantaggi, il primo è sicuramente la possibilità di attivarla senza vincoli di portabilità del numero. C’è un solo vincolo: l’attivazione deve avvenire esclusivamente presso un Ufficio Postale.

La nuova offerta di PosteMobile

Uno degli elementi più interessanti di questa offerta è il costo mensile, fissato a soli 6 euro. Questo piano comprende minuti e SMS illimitati, insieme a 10 GB di traffico dati in 4G+ con velocità fino a 300 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload sulla rete Vodafone. Inoltre, si evidenzia la presenza di 6,35 GB di dati utilizzabili nei Paesi dell’Unione Europea grazie al roaming zero.

La solidità dell’infrastruttura di Vodafone contribuisce a garantire una connessione stabile e di qualità. Inoltre, la flessibilità dell’offerta si manifesta nell’assenza di vincoli o variazioni di prezzo in caso di portabilità del numero da altri operatori.

Analizzando nel dettaglio i servizi inclusi, Creami Extra Wow 10 offre, oltre ai minuti e agli SMS illimitati, la possibilità di utilizzare l’hotspot e vari servizi come “Ti cerco“, “Richiama ora“, avviso di chiamata e controllo del credito residuo, il tutto senza costi aggiuntivi. Inoltre, il piano prevede la possibilità di bloccare la navigazione a consumo inviando un SMS gratuito al 4071160 con il testo “NO BLOCCO/SI BLOCCO” o tramite il sito o app PostePay o chiamando il 160.

L’attivazione del piano PosteMobile ha un costo di 25 euro, da pagare esclusivamente presso un Ufficio Postale. Questo pagamento però include 10 euro come prima ricarica, restituiti sotto forma di credito. Inoltre, c’è un costo di 15 euro per l’acquisto della SIM.

Creami Extra Wow 10 è aperto sia a clienti privati che ai titolari di partita IVA. L’attivazione è disponibile sia su nuove SIM che con portabilità del numero. Nel caso in cui la SIM non abbia credito sufficiente per coprire il rinnovo mensile, il piano prevede il pagamento a consumo dei servizi. Le tariffe comprendono 18 centesimi al minuto per le chiamate, 12 centesimi per gli SMS e 2 euro al giorno per 500 MB di dati alla prima connessione.