PosteMobile, un operatore virtuale basato sulla rete di Vodafone, ha recentemente introdotto una nuova offerta mirata a coloro che cercano una tariffa conveniente senza rinunciare a un’esperienza di connettività completa per il proprio smartphone.

Creami Extra Wow 10 di PosteMobile

Denominata “Creami Extra Wow 10“, questa offerta propone minuti ed SMS illimitati, accompagnati da 10 GB di traffico dati in 4G+, il tutto al costo mensile di 6,00€. La peculiarità di questa proposta emerge nel confronto con altre offerte sotto i 7€, in quanto risulta difficile trovare un’offerta simile nel panorama attuale.

I punti di forza di Creami Extra Wow 10 includono l’infrastruttura di Vodafone, che offre un’eccellente copertura di segnale in tutto il Paese, e la possibilità di usufruire di velocità di navigazione fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla possibilità di effettuare la portabilità da qualsiasi operatore senza vincoli.

Vi è un aspetto negativo da considerare: l’offerta è esclusivamente riservata ai nuovi clienti, e i clienti già esistenti con PosteMobile non possono usufruirne. La procedura per ottenere questa offerta è limitata ai nuovi clienti, che possono scegliere tra la portabilità del numero o l’attivazione di un nuovo numero, ma solo recandosi presso un ufficio postale.

L’offerta che ridefinisce la connettività

È essenziale notare che questa offerta avrà una durata limitata. Concluderà il 23 gennaio 2024, secondo quanto dichiarato sul sito ufficiale di PosteMobile. Inoltre, l’attivazione comporta un costo totale di 25€, suddivisi in 15€ per la SIM e 10€ come prima ricarica.

Per approfondire ulteriormente i dettagli di questa offerta, è possibile consultare il sito di PosteMobile, dove sono disponibili i termini e le condizioni complete, oppure rivolgersi direttamente a un ufficio postale per ottenere ulteriori chiarimenti.

Riflettendo su questa offerta, emergono aspetti interessanti, come la competitività del prezzo e la qualità della rete Vodafone. La restrizione esclusiva ai nuovi clienti potrebbe rappresentare un limite per coloro che sono già clienti di lunga data di PosteMobile. La scadenza dell’offerta aggiunge un elemento di urgenza, spingendo potenziali interessati a considerare attentamente i vantaggi offerti prima che l’opportunità svanisca.