L’offerta Flash 220 Limited Edition rappresenta un’opportunità imperdibile per i nuovi clienti di 1 Mobile, sia coloro che effettuano la portabilità del numero da altri operatori, sia chi decide di acquisire un nuovo numero. Questa promozione, valida fino al 31 gennaio 2024, offre condizioni vantaggiose e servizi che soddisfano le esigenze di connettività e comunicazione di chiunque.

La fase di attivazione è particolarmente conveniente: per i nuovi clienti che effettuano la portabilità da qualsiasi operatore, l’attivazione è gratuita, mentre per coloro che scelgono di acquistare nuove SIM, il costo è di soli 9,99€. È importante tenere presente che per le SIM attivate con portabilità, il passaggio deve essere completato entro il primo rinnovo o entro 30 giorni dall’attivazione della SIM.

Flash 220 Limited Edition di 1 Mobile

La tariffa mensile dell’offerta Flash 220 Limited Edition è altrettanto vantaggiosa. Nel primo mese, i nuovi clienti potranno usufruire di questa offerta al prezzo speciale di 4,99€, mentre dal secondo mese in poi il costo sarà di 9,99€. La promozione si rinnova automaticamente ogni mese, ma è importante notare che il traffico non utilizzato nel mese in corso non può essere accumulato per il mese successivo.

L’offerta Flash 220 Limited Edition di 1 Mobile include traffico illimitato verso i numeri nazionali. I dati inclusi nei pacchetti sono validi per il traffico effettuato in Italia e nell’Unione Europea, secondo la regolamentazione europea vigente. In caso di superamento della soglia massima di dati disponibili, è possibile continuare a navigare al costo di 0,50€ ogni 100 MB, con addebiti a scatti anticipati di 100Kb.

Nel caso di credito insufficiente, l’offerta viene attivata o rinnovata solo dopo una ricarica sufficiente a coprire il costo della promozione o del suo rinnovo. L’offerta Flash 220 Limited Edition è compatibile con gli Extra, offrendo ulteriori vantaggi e personalizzazioni ai clienti. La disattivazione dell’offerta è possibile direttamente dall’area riservata del sito o dall’app 1 Mobile. In caso di disattivazione, il cliente ha il diritto di utilizzare le unità rimanenti fino alla data di scadenza della promozione.

Flash 220 Limited Edition, l’offerta di 1 Mobile, si presenta come un’occasione unica per i nuovi clienti, offrendo tariffe competitive, flessibilità di attivazione e una serie di vantaggi inclusi. Con la sua offerta ricca, ma economica, rappresenta una scelta conveniente per coloro che cercano una soluzione completa per le proprie esigenze di comunicazione e connettività, senza spendere troppo per le tariffe mensili.