Questo mese non puoi perdere l’occasione di attivare l’offerta WindTre più economica di sempre. Andando incontro a una spesa davvero irrisoria potrai ricevere una quantità illimitata di Giga per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Accedi in qualsiasi momento al sito ufficiale del gestore e richiedi l’attivazione della WindTre GO Unlimited 5G senza sostenere alcun costo iniziale. Il gestore ti invierà la SIM tramite corriere gratuitamente e potrai subito usufruire dei servizi previsti.

WindTre GO Unlimited 5G: costo e attivazione dell’offerta!

Il costo dell’offerta WindTre GO Unlimited 5G è davvero sorprendente. Il gestore richiede soltanto 9,99 euro al mese e propone minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e Giga illimitati per la navigazione alla massima velocità disponibile. La spesa di rinnovo sarà automaticamente addebitata dal gestore su carta di credito, conto corrente o carta conto grazie al servizio Easy Pay. Dunque, ogni mese non sarà necessario procedere con la ricarica della SIM.

Purtroppo non tutti i nuovi clienti hanno a disposizione l’offerta WindTre. Accedendo al sito ufficiale del gestore sarà necessario indicare l’operatore da cui si intende trasferire il numero per scoprire quali offerte poter attivare. Attualmente la WindTre GO Unlimited 5G è rivolta esclusivamente ai clienti che decidono di abbandonare Iliad, Fastweb, Coop Voce, Lyca Mobile o Poste Mobile.

I clienti in questione potranno scegliere tra cinque offerte differenti e disponibili a partire da soli 7,99 euro al mese. Ogni tariffa si pone l’obiettivo di soddisfare le esigenze di quanti più utenti proponendo una quantità di Giga che va dai 75 GB mensili a Giga illimitati ogni mese.