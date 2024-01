Il mondo dei robot aspirapolvere è decisamente vario, al giorno d’oggi sono disponibili sul mercato tantissimi modelli, che risulta quasi difficile riuscire a trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Fortunatamente corre in nostro aiuto Amazon, con una riduzione di prezzo importantissima, applicata su un prodotto di casa iRobot.

Stiamo parlando di iRobot Braava Jet M6, un robot lavapavimenti, avete capito bene, non si tratta del solito aspirapolvere di cui più volte vi abbiamo raccontato qui su TecnoAndroid, bensì di un prodotto che di base viene utilizzato per lavare l’ambiente circostante in cui opera.

iRobot, il robot aspirapolvere che costa poco

Se stavate cercando un robot aspirapolvere diverso dal solito, siete arrivati nel posto giusto, l’iRobot Braava Jet M6, infatti, oggi è fortemente scontato su Amazon. Il suo prezzo finale di vendita corrisponde per l’esattezza a soli 399 euro, riducendo così la spesa dell’utente del 43% rispetto al valore iniziale di 699 euro.

Le dimensioni sono perfettamente allineate con gli standard a cui siamo abituati, parliamo infatti di 27 x 25,2 x 9 centimetri, risultando forse leggermente più spesso e quindi più complesso transitare sotto i mobili o i tavolini. Il prodotto nasce esclusivamente come lavapavimenti, di conseguenza non offre la funzione di aspirazione, è possibile inserire direttamente un detergente, che verrà erogato nella parte anteriore del dispositivo stesso. Sul mercato è possibile acquistare solo ed esclusivamente la colorazione bianca che trovate nell’articolo.