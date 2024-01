L’implementazione e lo sviluppo delle reti mobili 5G stanno crescendo rapidamente in tutto il mondo. Nonostante ciò in Europa si osserva un rallentamento. Secondo i report di Ericsson, la causa di questo rallentamento non è di natura tecnologica, bensì legata alla mancanza di casi d’uso specifici che possano giustificare l’adozione delle nuove reti. Questo è dunque diventato un compito cruciale per gli operatori TLC. Nello specifico, WindTre Business sta concentrando i suoi sforzi nello sviluppo delle reti mobili 5G private con l’obiettivo di divenire la base per la trasformazione digitale del mercato.

Le reti mobili private trovano applicazione in diversi settori, come gli aeroporti, dove la separazione delle reti per i viaggiatori e quelle interne migliora sia la sicurezza che l’efficienza. Anche nei contesti logistici e industriali, come fabbriche e autodromi, le reti private offrono vantaggi significativi in termini di sicurezza, latenza ridotta e velocità di download più elevate. Inoltre, la manutenzione delle reti mobili private è semplificata, evitando la necessità di scavi per posare la fibra.

WindTre Business rinnova il suo impegno per le reti 5G

La flessibilità è un altro punto a favore delle reti mobili private, consentendo agli operatori di adattare le prestazioni in tempo reale alle esigenze specifiche del momento. Questo approccio non solo ottimizza gli investimenti, ma offre anche un maggiore controllo sul traffico di dati. Inoltre, la robustezza delle reti mobili private è progettata per garantire la connettività in ogni situazione.

WindTre Business adotta un approccio personalizzato, considerando le reti mobili private come prodotti “tailor–made“, creati su misura per ciascun cliente. L’azienda inizia con un’approfondita fase di valutazione progettuale, collaborando con il cliente e gli architetti di rete per identificare la migliore soluzione. Con un ecosistema di fornitori consolidato, WindTre Business si assicura di adottare la migliore tecnologia per ogni caso d’uso.

Un esempio concreto di questa implementazione è il Porto di Genova, uno smart terminal in cui è stata realizzata una rete mobile privata 5G. Questo progetto, non privo di sfide, ha coinvolto la trasformazione dell’infrastruttura esistente per garantire stabilità e prestazioni ottimali. La connessione con i data center del cliente ha creato una rete chiusa, accessibile solo a dispositivi autorizzati, consentendo lo sviluppo di casi d’uso mirati e l’apertura a nuove opportunità di efficienza nel business attuale. WindTre Business si impegna, dunque, a garantire la resilienza e la rapidità di ripristino delle reti mobili private, confermando il suo ruolo di protagonista nello sviluppo di soluzioni innovative per la trasformazione digitale.