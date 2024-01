Microsoft Edge, il browser web sviluppato da Microsoft, ha recentemente introdotto una funzionalità innovativa che consente agli utenti di effettuare ricerche simultanee su due motori diversi. Questa caratteristica si rivela particolarmente interessante quando Bing è configurato come motore di ricerca predefinito. Cliccando sull’icona con la lente di ingrandimento sulla parte destra della schermata, gli utenti possono visualizzare i risultati di Google sulla destra e quelli di Bing sulla sinistra. Inoltre, è possibile invertire le impostazioni in modo che Google diventi il motore di ricerca predefinito, mentre Bing può essere consultato attraverso la lente di ingrandimento.

L’innovativa funzionalità non si limita alla coppia Bing-Google; supporta anche altri motori di ricerca come Yahoo e DuckDuckGo. Questa scelta amplia le possibilità degli utenti, consentendo loro di confrontare i risultati ottenuti da diverse fonti. Tale approccio è concepito per offrire agli utenti una visione più completa e consentire loro di prendere decisioni informate durante le ricerche online.

Le novità per le ricerche su Microsoft Edge

Questa mossa strategica da parte di Microsoft dimostra un’impegno nei confronti degli utenti, fornendo loro uno strumento versatile e personalizzabile. Parallelamente a questa novità, Microsoft sta attivamente ampliando le funzionalità di navigazione di Edge, con particolare attenzione a strumenti come Copilot. Recentemente è stata introdotta la versione a pagamento di Copilot, denominata Microsoft Copilot Pro. Questo assistente virtuale basato su intelligenza artificiale è progettato per essere sempre più centrale all’esperienza di navigazione, tanto da meritare un pulsante dedicato sulla tastiera.

Copilot si presenta come un chatbot avanzato, simile a ChatGPT, in grado di rispondere a domande degli utenti e di eseguire azioni all’interno dell’ambiente Windows. La sua integrazione più profonda e la versione a pagamento suggeriscono che Microsoft sta investendo notevoli risorse nello sviluppo di questa tecnologia per offrire un’esperienza utente più avanzata e personalizzata.

La possibilità di confrontare i risultati di ricerca da diversi motori e l’evoluzione di Copilot sono due funzioni decisamente innovative e potrebbero rappresentare un passo avanti significativo per l’intero ambito della navigazione web. Quest’ultima, grazie ad una continua interazione con i nuovi assistenti virtuali basati su intelligenza artificiale, potrebbe infatti evolversi come non ha mai fatto prima.