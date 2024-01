Tineco, azienda all’avanguardia nel settore della cura dei pavimenti e dei dispositivi per la casa intelligente, ha scelto il palcoscenico del CES per svelare il suo ultimo prodotto: il FLOOR ONE SWITCH S7, caratterizzato da molteplici innovazioni.

FLOOR ONE SWITCH S7: l’arma contro la polvere

Il nuovo FLOOR ONE SWITCH S7 rappresenta il prodotto tutto-in-uno di Tineco, integrando in modo impeccabile diversi accessori per fungere da lavapavimenti e aspirapolvere, ideale per chi cerca un elettrodomestico completo in spazi ridotti. In questo prodotto, l’azienda cinese si è impegnata a combinare due funzioni essenziali per mantenere la casa sempre pulita in ogni angolo: aspirazione e lavaggio.

Grazie al suo design unico e agli accessori inclusi, questo elettrodomestico è in grado di raggiungere e eliminare la polvere anche nei luoghi più difficili da raggiungere, come sotto al divano, gli stipiti delle porte e finestre e i divani stessi. Tra i suoi vantaggi spiccano un bastone con spazzola a rullo per pavimenti, uno con testina sottile per punti più piccoli, e un attacco specifico per tessuti come tappeti e divani.

L’alleato per la pulizia di ogni superficie

Il Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 si dimostra anche un eccellente alleato per il lavaggio dei pavimenti. Grazie al supporto per la trasformazione in lavapavimenti e al sistema autopulente FlashDry, la pulizia completa della casa diventa ancora più semplice e igienica. La spazzola, con una potenza di riscaldamento fino a 450W, si asciuga e disinfetta in soli 5 minuti, facilitando così la manutenzione.

Questo modello è equipaggiato con le tecnologie all’avanguardia per cui Tineco è nota, garantendo prestazioni elevate sia nell’aspirazione che nel lavaggio. La tecnologia MHCBS assicura un lavaggio impeccabile, eliminando l’acqua sporca e risciacquando con acqua pulita a 450 rotazioni al minuto. Per l’aspirazione, il sistema PureCyclone a 5 livelli filtra il 99,97% della polvere, assicurando un’aspirazione potente e duratura.

Il Tineco FLOOR ONE SWITCH S7, commercializzato a partire da marzo al prezzo di 899 euro sul sito ufficiale Tineco e su Amazon, include anche caratteristiche come il LED illuminante il pavimento, la tecnologia Pouch Cell per aumentare la durata della batteria e la spazzola ZeroTangle per ridurre i grovigli di peli durante l’aspirazione.

Le chiavi del successo del Tineco

La continua innovazione di Tineco nel campo degli elettrodomestici intelligenti dimostra un impegno costante verso la creazione di prodotti all’avanguardia. Il FLOOR ONE SWITCH S7, con le sue caratteristiche rivoluzionarie, rappresenta una soluzione completa per la pulizia domestica. La fusione di tecnologie avanzate, design intelligente e praticità offre agli utenti un alleato affidabile nella cura della propria abitazione. La sua introduzione sul mercato sottolinea l’importanza di investire in soluzioni innovative per semplificare e migliorare la vita quotidiana.