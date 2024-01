Xiaomi, una delle principali aziende di tecnologia al mondo, sta preparando il terreno per il suo prossimo flagship, il tanto atteso Xiaomi 14 Ultra. Recentemente, appassionati e esperti del settore hanno avuto l’opportunità di dare uno sguardo più da vicino al dispositivo, grazie alle prime immagini live apparse online. Ciò ha alimentato le aspettative e la curiosità degli utenti, soprattutto in Italia.

Le indiscrezioni fanno anche ipotizzare che il Xiaomi 14 Ultra potrebbe essere rilasciato sul mercato cinese nel mese di aprile. Non è ancora chiaro però quando sarà disponibile in altri mercati, compreso quello italiano. La strategia di Xiaomi sembra concentrarsi sull’introduzione graduale del dispositivo, garantendo che sia pronto per impressionare il pubblico globale con le sue caratteristiche avanzate e il suo design all’avanguardia.

Le novità in arrivo per il nuovo Xiaomi 14 Ultra

Uno degli elementi distintivi che si è fatto notare nel dispositivo è la presenza di una selfie–camera under–display, una caratteristica che sembra stia guadagnando popolarità tra i produttori di smartphone di fascia alta. Questo approccio, già adottato da Samsung nei suoi Galaxy Z Fold e da alcuni flagship di ZTE, promette di offrire un design più pulito e uno schermo senza interruzioni.

Probabilmente, sarà comunque disponibile una versione con selfie–camera tradizionale. Le voci indicano che la versione standard del dispositivo potrebbe essere denominata “Aurora” o “Aurora Pro“, mentre la variante con la selfie-camera under–display potrebbe essere chiamata “Xiaomi Suiren“.

Inoltre, il dispositivo apparso su GeekBench, sembrerebbe dotato di punteggio impressionante grazie al processore Snapdragon 8 Gen3, con uno score di 2.336 Punti in Single–Core e 6.837 Punti in Multi–Core.

Ulteriori dettagli emersi per il modello Xiaomi

Ma le sorprese non finiscono qui. Il leak di GSMChina ha anche gettato luce su altri dettagli intriganti del Xiaomi 14 Ultra. Sembrerebbe che il corpo del dispositivo sarà realizzato in titanio, seguendo la tendenza già adottata da Apple con l’iPhone 15 Pro e Pro Max, nonché dall’imminente Galaxy S24 Ultra di Samsung. Questo conferma l’impegno di Xiaomi nel fornire materiali di alta qualità e un design premium per il suo flagship.

Per quanto riguarda la batteria, il Xiaomi 14 Ultra dovrebbe ospitare una generosa batteria da 5.180 mAh. Ciò sarà supportato da una tecnologia di ricarica rapida da 90 W e ricarica wireless da 50 W. Inoltre, il dispositivo dovrebbe offrire il supporto per la connettività satellitare two-way.

Il reparto fotografico del Xiaomi 14 Ultra è stato oggetto di ulteriori miglioramenti, secondo i leak. La fotocamera dovrebbe vantare una configurazione innovativa, composta da una lente principale Sony Lytia LYT-900 da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e apertura variabile. Oltre a ciò, saranno presenti un ultra-grandangolo da 50 MP, un teleobiettivo da 50 MP e una lente periscopica da 50 MP.

In attesa di ulteriori conferme ufficiali da parte dell’azienda, gli appassionati di tecnologia non vedono l’ora di mettere le mani su questo promettente dispositivo che potrebbe segnare un nuovo capitolo nell’evoluzione degli smartphone di fascia alta.