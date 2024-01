Very Mobile ha recentemente aggiornato la lista dei dispositivi compatibili con i servizi VoLTE (Voice over LTE) e Wi–Fi Calling. L’operatore, in questo modo offre ai propri utenti un’ampia gamma di opzioni per migliorare l’esperienza delle chiamate vocali. Entrambi i servizi sono progettati per consentire agli utenti di effettuare chiamate di alta qualità sia attraverso la rete 4G che tramite connessione Wi–Fi.

Il VoLTE, introdotto da Very Mobile nella primavera del 2020, rappresenta un significativo passo avanti nella qualità delle chiamate vocali. Questo servizio consente di effettuare e ricevere chiamate vocali in alta definizione attraverso la rete 4G, superando le limitazioni delle reti 3G e 2G. L’utilizzo del VoLTE offre notevoli vantaggi, tra cui una maggiore chiarezza delle chiamate e la possibilità di navigare su Internet durante le conversazioni.

Very Mobile aggiorna la lista dei modelli compatibili

Per usufruire del VoLTE con le offerte Very Mobile, è necessario possedere uno smartphone compatibile e essere sotto copertura della rete 4G. La lista di dispositivi compatibili è stata recentemente aggiornata, includendo modelli di marchi rinomati come Google, Samsung, OPPO, Xiaomi, HONOR, Motorola, OnePlus, Nothing, Huawei, TCL e ZTE.

La vasta lista di smartphone e tablet compatibili con il VoLTE di Very Mobile comprende anche dispositivi Apple, Realme, Nokia, ASUS, Vivo e Alcatel. Tra i modelli inclusi ci sono i più recenti dispositivi delle serie Pixel di Google, i vari modelli della serie Galaxy di Samsung, gli iPhone di Apple e molti altri.

Parallelamente, Very Mobile ha anche aggiornato la lista dei dispositivi compatibili con il Wi–Fi Calling. Questo servizio consente agli utenti di effettuare chiamate tramite qualsiasi rete Wi–Fi utilizzando il protocollo VoIP (Voice over Internet Protocol). Questa tecnologia è particolarmente utile in situazioni in cui la copertura di rete cellulare è scarsa, come in ambienti con scarsa connettività.

Per utilizzare il Wi-Fi Calling con le offerte Very Mobile, è necessario possedere un dispositivo compatibile. La lista è stata recentemente ampliata con l’inclusione di ulteriori modelli di marchi come Samsung, Xiaomi, Vivo, Google, OPPO, Motorola, HONOR, Nothing, Nokia, Realme, Alcatel, TCL e ZTE.

Tra gli smartphone compatibili con il Wi-Fi Calling di Very Mobile, troviamo anche dispositivi di punta come i Google Pixel 8 Pro, vari modelli della serie Galaxy di Samsung, e una vasta gamma di dispositivi Xiaomi, Vivo, Apple, Realme, OnePlus, Huawei, e molti altri.