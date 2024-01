Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, incarna una vita dedicata alle connessioni e alla tecnologia, navigando tra le sfide e i rischi del mercato delle telecomunicazioni per ridefinire il panorama in base ai nuovi bisogni. Labriola, laureato in economia all’Università di Bari e con un master in gestione dell’innovazione e delle tecnologie, ha costruito la sua carriera nel settore delle telecomunicazioni, contribuendo a progetti significativi come Alice e Impresa Semplice.

Tim verso un futuro digitale e sostenibile

Il suo percorso lo ha portato a lavorare in diverse aziende, dalla branch italiana di France Telecom a Cable & Wireless e Infostrada, fino al suo ingresso in Telecom Italia nel 2001. Dopo aver svolto un ruolo chiave nel rilancio di Tim Brasil, Labriola è tornato in Italia nel 2019 come CEO. Ha successivamente guidato l’acquisizione delle attività mobili del gruppo Oi in Brasile, posizionando Tim Brasil come una delle prime aziende al mondo per il ritorno sul capitale investito.

Nel 2021, Labriola ha preso una decisione audace con il consiglio di amministrazione di Tim: lo scorporo dell’infrastruttura di rete fissa. Questa mossa, sostenuta dal fondo americano Kkr, rappresenta una scelta industriale significativa e potrebbe plasmare il futuro non solo di Tim, ma dell’intero settore delle telecomunicazioni europeo. La nuova Tim, concentrata su innovazione e servizi, mira a essere un motore principale della digitalizzazione in Italia, con un focus sullo sviluppo del 5G e di altre infrastrutture tecnologiche.

Labriola enfatizza il ruolo chiave del Brasile come asset per la crescita di Tim e sottolinea la necessità di consolidamento nel settore delle telecomunicazioni in Italia. La sua attività va oltre il mercato aziendale, con un impegno sociale che affronta temi cruciali come il gender gap. Tim, sotto la guida di Labriola, ha avviato iniziative per contrastare la disparità di genere, inclusa l’app Women Plus, che raccoglie offerte di lavoro riservate alle donne.

Le iniziative di Tim sotto la guida di Labriola

Il suo approccio alla leadership riflette una consapevolezza della responsabilità sociale delle aziende, con attenzione alla sostenibilità, all’innovazione e alla creazione di un impatto positivo nella società. Mentre il futuro di Tim si delinea attraverso la digitalizzazione e la fornitura di servizi avanzati, Labriola continua a guidare la compagnia verso un percorso di trasformazione che va oltre il semplice business, abbracciando valori di equità e sostenibilità.

La visione e le azioni di Pietro Labriola testimoniano un impegno coraggioso nel ridefinire il ruolo di Tim nel panorama delle telecomunicazioni, affrontando sfide industriali e sociali con una leadership orientata al cambiamento e all’innovazione. La sua storia e le sue iniziative sono un richiamo all’importanza di leader visionari che non solo guidano il successo aziendale, ma anche contribuiscono a modellare un futuro più inclusivo e sostenibile per l’intera società.