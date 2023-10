Very Mobile è un’ottima opzione per chi cerca un’offerta competitiva a basso costo con una buona copertura del segnale 4G . Anche se la velocità massima è limitata a 30 Mbps , il servizio VoLTE incluso nell’offerta consente di effettuare chiamate senza interruzioni e senza dover passare sulle reti qualitativamente inferiori, consentendo anche di navigare durate le chiamate.

Per usufruire del servizio, però, è necessario che il proprio smartphone sia compatibile. Per tale ragione Very Mobile ha esteso il suo supporto ad altri dispositivi di ultima generazione, tra cui i nuovi iPhone 15 e Pixel 8. Inoltre, per utilizzare appieno tutte le funzionalità offerte dall’operatore, è importante disporre di una connessione internet stabile e veloce. Per garantire un’esperienza ottimale, infatti, Very Mobile ha stretto accordi con i principali operatori telefonici italiani, offrendo pacchetti vantaggiosi agli utenti.