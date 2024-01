WhatsApp sta per ricevere un aggiornamento che cambierà radicalmente il modo in cui gli utenti comunicano attraverso la piattaforma. A poche ore dal rilascio della funzione di creazione sticker, è emersa la notizia che il team di sviluppo sta lavorando su una serie di nuove opzioni per la formattazione del testo.

Secondo quanto riportato da WABetaInfo, oltre alle opzioni di base come grassetto, corsivo, barrato e sottolineato, Whatsapp consentirà agli utenti di organizzare il testo in modi più avanzati. Tra le nuove funzionalità spiccano la possibilità di creare blocchi di codice, elenchi puntati, elenchi numerati e blocchi di virgolette.

WhatsApp: Una nuova era di espressione testuale

Questo aggiornamento si rivela particolarmente prezioso per chi utilizza Whatsapp a fini lavorativi. Le chat di lavoro, ad esempio, potranno beneficiare della capacità di organizzare in modo più strutturato la giornata o scambiare informazioni in modo più chiaro. Un aspetto particolarmente intrigante è la possibilità di inviare stringhe di codice in modo formattato, consentendo una comunicazione più efficace per gli sviluppatori e gli appassionati di programmazione.

Le nuove opzioni includono l’uso di blocchi di virgolette per evidenziare parti specifiche dei messaggi, creazione di elenchi puntati tramite asterischi o trattini, e la facilità di generare elenchi numerati utilizzando i numeri. Attualmente, la funzione è disponibile nella beta 2.24.2.9 di Whatsapp per Android e nella versione 23.21.1.75 per iOS, indicando che potrebbe presto essere implementata a livello globale.

Insomma, Whatsapp si sta evolvendo per offrire agli utenti un modo più ricco e strutturato di esprimersi attraverso il testo, aprendo nuove possibilità di comunicazione e collaborazione.