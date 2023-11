Ormai è ufficiale, l’accordo tra l’operatore PosteMobile e la rete Vodafone continuerà almeno fino a tutto il 2028. La proroga di altri cinque anni è stata annunciata nell’ultima semestrale Vodafone in cui si è parlato, tra le altre cose, anche dell’accordo wholesale. La semestrale fa riferimento alle attività globali del gruppo di telefonia durante il periodo che va da marzo a settembre 2023.

PosteMobile è un operatore di telecomunicazioni italiano che fa parte del gruppo Poste Italiane. Fondata nel 2007, l’azienda offre servizi di telefonia mobile e internet per la rete fissa. PosteMobile si distingue per la sua partnership con Vodafone, utilizzando la rete dell’operatore per offrire copertura nazionale e connettività di alta qualità. La presenza fisica di PosteMobile attraverso gli uffici postali facilita l’accesso ai servizi per un vasto pubblico. I servizi offerti includono offerte prepagate e abbonamenti, con una varietà di opzioni per soddisfare diverse esigenze. PosteMobile si impegna anche a fornire assistenza clienti efficace e trasparente, cercando di semplificare l’esperienza degli utenti. Ed è proprio il suo rapporto con Vodafone ad essere al centro di questo articolo.

Accordo tra PosteMobile e Vodafone

Fino a tre anni fa, nel 2020, PosteMobile, operatore appartenete al gruppo Poste Italiane, appoggiava la propria rete all’operatore WindTre. Solo a partire dallo scorso anno invece è stato siglato il nuovo accordo con Vodafone. Ed ora l’accordo è stato rinnovato almeno fino al 2028.

Dunque, a partire dal 2021 (nel mese di giugno nello specifico) tutte le nuove attivazioni PosteMobile sono effettuate sulla rete Vodafone. In questo modo vengono sfruttate le tecnologie messe a disposizione da Vodafone. Stiamo parlando di connessioni fino al 4G+ da 300 Mbps in download, mentre in upload 50 Mbps.

Nell’accordo non è però presente il 3G. Infatti, come per molti altri operatori, Vodafone ha dismesso la rete a partire da inizio 2021.

Lo scorso ottobre si è realizzato l’ultimo incontro tra i due operatori con cui è stato stipulato il nuovo accordo che porterà ad un prolungamento dell’accordo di fornitura all’ingrosso della rete. Questo è quello che troviamo nel documento pubblicato in rete.

Dunque, per almeno altri 5 anni, tutti i clienti dell’operatore PosteMobile continueranno ad utilizzare la rete Vodafone per i loro piani tariffari con l’operatore telefonico in giallo.