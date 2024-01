WhatsApp sta attualmente sperimentando una delle funzionalità più richieste fin dal lancio dell’app di messaggistica: la possibilità di personalizzare il colore del tema principale. L’attuale combinazione standard di nero o bianco con il verde potrebbe presto essere ampliata, offrendo una gamma più ampia di sfumature come blu, viola o rosa. Gli utenti potranno semplicemente toccare lo schermo per rinnovare l’aspetto dei menu, delle pagine interne, degli sfondi e delle finestre, dalle chat alle impostazioni.

WhatsApp Beta per iPhone aggiunge la scelta del colore

Questa novità è stata introdotta nella versione beta 2.24.10.70 di WhatsApp per iPhone ed è accessibile dal menu interno delle impostazioni sotto la nuova voce “Aspetto“, che consente di selezionare la sfumatura secondaria. Al momento, è disponibile solo il colore verde, utilizzabile in modalità standard (chiara) o scura (nera). Con l’introduzione della nuova opzione, gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra una varietà di colori, dal blu al rosa, aprendo la strada a una possibile espansione futura della palette cromatica in base alle preferenze degli utenti. Sembra probabile anche l’introduzione del bianco, riservato alla modalità scura, mentre il nero sarà associato alla modalità standard, consentendo così agli utenti di creare un’interfaccia WhatsApp minimalista in bianco e nero.

Anche il testo tra le novità più attese nei nuovi aggiornamenti

Wabetainfo ha anticipato questa novità, fornendo ulteriori dettagli sulle prossime funzioni di WhatsApp, concentrando l’attenzione sulla formattazione del testo. Rispetto agli strumenti attuali per scrivere in corsivo, grassetto e sottolineato, saranno introdotti nuovi elementi, come il “blocco codice“, che permetterà agli sviluppatori di condividere frammenti di codice nelle chat, e il “blocco citazione“, che consentirà di rispondere a una parte specifica di un messaggio precedente senza doverlo ripetere integralmente. Inoltre, saranno implementati anche gli “elenchi“, con opzioni che vanno dai punti alle numerazioni. Sebbene non vi sia alcuna certezza che queste funzioni in fase di test saranno effettivamente implementate per tutti gli utenti, nel caso di queste ultime opzioni sembrerebbe giustificato essere ottimisti.

Queste nuove funzionalità non solo potrebbero rendere WhatsApp più personalizzabile dal punto di vista visivo, ma anche migliorare l’esperienza di scrittura e formattazione del testo, offrendo agli utenti maggiori opzioni per esprimere la propria creatività e comunicare in modo più efficace.