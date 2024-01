Il team di sviluppatori di WhatsApp sta costantemente lavorando per migliorare l’esperienza degli utenti attraverso l’introduzione di nuove funzionalità. L’ultima novità, attualmente in fase di test tra alcuni beta tester su Android, è la possibilità di condividere audio musicali durante le videochiamate. Questa nuova funzione promette di offrire a tutti gli utenti dell’app di messaggistica istantanea un’esperienza di ascolto sincronizzata e condivisa.

WhatsApp introduce la condivisione degli audio in videochiamata

Questa nuova funzione è stata resa disponibile per i beta tester a partire dalla versione 2.24.1.19 di WhatsApp Beta per Android. Gli utenti che hanno avuto accesso a questa implementazione hanno notato che la condivisione audio è attiva sia nelle videochiamate di gruppo che in quelle individuali. Quando un utente condivide lo schermo durante una videochiamata, l’audio riprodotto sul suo dispositivo viene condiviso con tutti i partecipanti. In questo modo viene consentito a tutti di ascoltare contemporaneamente la stessa musica o uno stesso video musicale.

Questo nuovo aggiornamento aggiunge un elemento di socialità e condivisione all’esperienza delle videochiamate su WhatsApp. Inoltre, implementa l’intera esperienza sull’app rendendola sempre più interattiva e accattivante.

Al momento, WhatsApp non ha rilasciato annunci ufficiali riguardo al roll-out di questa funzionalità per tutti gli utenti. Infatti, la funzione è ancora in fase di test tra un ristretto numero di beta tester. Considerando però gli ultimi aggiornamenti avuti fino ad ora, è probabile che la condivisione audio durante le videochiamate verrà subito estesa a tutti gli utenti del servizio una volta completati i test.

Ulteriori dettagli sul nuovo aggiornamento

La concorrenza nel mercato delle app di messaggistica e videoconferenze è sempre più intensa, con i giganti tech che cercano di attirare più utenti possibile attraverso l’introduzione di nuove funzionalità. WhatsApp, con la sua vastissima user base di circa 2 miliardi di persone, punta a mantenere il primato attraverso innovazioni come la condivisione audio durante le videochiamate.

Per gli utenti desiderosi di sperimentare le ultime novità in anteprima, è possibile iscriversi al programma Beta di WhatsApp per Android. Al momento, la funzione di condivisione audio è disponibile solo nel ramo beta, e gli utenti della versione stabile dovranno attendere ulteriori aggiornamenti. Per verificare la presenza delle ultime novità, è consigliabile assicurarsi di avere installato la versione più recente dell’app direttamente dal Google Play Store.