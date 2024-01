Qualche giorno fa vi avevamo anticipato l’arrivo di una nuova super offerta da parte dell’operatore telefonico virtuale CoopVoce. Ora, come promesso, l’operatore ha finalmente reso disponibile la nuova super offerta denominata CoopVoce Extra 300 Giga. Come suggerisce il nome, questa offerta arriva ad offrire una quantità letteralmente esagerata di traffico dati per navigare. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce Extra 300 Giga, arriva la nuova offerta sorprendente di CoopVoce

A partire dalla giornata dell’11 gennaio 2023, l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha finalmente reso disponibile una nuova offerta mobile che lascia letteralmente senza parole. Come già accennato in apertura, ci riferiamo alla nuova offerta mobile denominata CoopVoce Extra 300 Giga.

Quest’ultima si distingue dall’intera concorrenza per l’esagerata quantità di traffico dati che ha da offrire. In particolare, nel suo bundle mensile l’offerta include fino a 300 GB di traffico dati utilizzabili per navigare con una connettività massima pari a 4G. Oltre a questo, nel bundle sono inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 1000 SMS verso tutti i numeri.

Questa offerta per il momento risulta disponibile all’attivazione soltanto dai nuovi clienti, sia da chi attiva un nuovo numero sia da chi richiede la portabilità del proprio numero, ma anche da chi è già cliente. Tuttavia, chi è già cliente, dovrà pagare un costo di attivazione di 9,90 euro per effettuare il cambio offerta. Stando a quanto riportato dall’operatore, la nuova offerta CoopVoce Extra 300 Giga sarà attivabile fino al prossimo 31 gennaio 2024. Non sappiamo per il momento se l’operatore deciderà eventualmente di prorogare la disponibilità di questa offerta.