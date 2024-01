Oscal PowerMax 3600: la prima power station rugged portatile al mondo

Oscal PowerMax 3600 è la prima power station rugged al mondo facilmente trasportabile, grazie alla presenza di una comoda maniglia allungabile, e le rotelline inferiori da trascinare su qualsiasi piano di lavoro.

Al suo interno si possono trovare fino a 15 pacchi di batterie, con una capacità quindi che va da un minimo di 3.6kWh, fino ad un massimo di 57.6kWh (tutte batterie LiFePo4 di lunga durata), con possibilità di mantenere corrente nell’abitazione per un periodo che può raggiungere anche 30 giorni. Questa sua versatilità la rende perfettamente adattabile alle esigenze del consumatore, una modularità unica che porterà l’utente ad aggiungere eventualmente batterie in relazione alla necessità attuale.

A differenza dei prodotti dei brand concorrenti, i tempi di ricarica sono estremamente ridotti, infatti grazie all’input a 3600W, si potrà ricaricare completamente in circa 1,2 ore (si raggiunge l’80% in sole 0,96 ore), mantenendo sempre un output elevato, pari ad un massimo di 3600W. Questo è possibile solo collegando la Oscal PowerMax 3600 direttamente ad un pannello solare compatibile, in caso contrario si raggiungono al massimo 2200W con una colonnina di ricarica delle auto elettriche, la normale presa a muro oppure ad un generatore a gasolio; la ricarica può avvenire anche con la presa accendisigari (max 120W) oppure vere e proprie batterie per auto (240W).

Oscal PowerMax 3600: specifiche e output

Il prodotto può facilmente essere utilizzato come UPS, grazie ad un tempo di risposta che oscilla tra 5 e 8 millisecondi, ed anche una lunghissima serie di output, si possono trovare addirittura 14 porte differenti (una Anderson, quattro AC, due DC55521, sei USB-A e una accendisigari). Il suo essere rugged nasce dalla resistenza alle cadute da 80 centimetri in verticale, oltre alla resistenza all’acqua, alla polvere ed ai raggi UV (può essere usato tra -20 e 55 gradi). Sulla superficie si trova anche una luce LED, composta da 5 LED, per illuminare l’area circostante, oppure per comunicare un SOS sfruttando ad esempio il codice Morse.

L’altro aspetto da tenere bene a mente riguarda la portabilità, infatti nel design è integrata una comoda maniglia estensibile e piccole rotelline che facilitano il trasporto su qualsiasi superficie. Il sistema di controllo si concentra nella parte anteriore, dove trova posto un comodo display LCD oversize, sul quale vengono visualizzate tutte le informazioni di stato, affiancato da una serie di pulsanti fisici dal tempo di risposta molto rapido, oppure l’applicazione mobile. Il prodotto si trova attualmente su Indiegogo, la raccolta è iniziata il 10 gennaio, la potete acquistare a 1799 dollari, con possibilità di aggiungere anche una serie di accessori. La trovate qui.