OpenAI: l'importanza del copyright per l'addestramento di ChatGPT

L’avanzamento dell’Intelligenza Artificiale (IA) è un fenomeno che ha segnato in modo significativo la nostra era, portando con sé molte sfide etiche e legali. Uno degli aspetti meno discussi, ma altrettanto cruciale, riguarda il ruolo del copyright nel processo di addestramento dei moderni modelli di IA, come il celebre chatbot ChatGPT sviluppato da OpenAI.

L’azienda dietro ChatGPT ha sottolineato che l’accesso a contenuti protetti dal copyright è fondamentale per il successo di questi modelli. Senza la possibilità di utilizzare una vasta gamma di dati, inclusi libri, fotografie e altro materiale soggetto al diritto d’autore, sarebbe praticamente impossibile addestrare modelli di IA in grado di riconoscere e apprendere complessi schemi di linguaggio.

Il modello di addestramento di OpenAI

La società ha dichiarato che i moderni sistemi basati sull’IA richiedono grosse quantità di dati per funzionare efficacemente. Dal momento che il copyright copre virtualmente ogni forma di espressione umana, compresi testi, codice software, immagini e documenti governativi, la limitazione dei dati di addestramento a materiali non soggetti a copyright sarebbe un ostacolo insormontabile. OpenAI utilizza tre tipi principali di dati per addestrare i suoi modelli: informazioni pubbliche disponibili su Internet, dati in licenza da terze parti e contributi forniti dagli utenti e dal personale addetto all’addestramento. Questa diversificazione di fonti è essenziale per garantire una comprensione approfondita dei diversi aspetti del linguaggio e dei contesti.

La questione del copyright è stata recentemente al centro di una controversia legale, con il New York Times che ha citato in giudizio OpenAI e Microsoft per presunta violazione del copyright. L’azienda ha risposto difendendo l’uso equo, sostenendo che l’addestramento dei modelli di IA con materiale pubblicamente accessibile su Internet rientra nei principi del fair use. Parallelamente, l’investimento di Microsoft in OpenAI, superiore a dieci miliardi di dollari, è oggetto di valutazione da parte della Commissione Europea per verificare se possa violare le norme antitrust. Ciò sottolinea ulteriormente l’importanza strategica dell’IA nel contesto economico e industriale.

La discussione sul copyright nel campo dell’IA solleva questioni fondamentali sulla necessità di bilanciare l’accesso ai dati e la protezione della proprietà intellettuale. Mentre OpenAI sostiene che l’utilizzo di materiale protetto dal copyright è essenziale per l’innovazione e la competitività, le controversie legali e le indagini regolamentari pongono l’accento su una riflessione più ampia sulla gestione responsabile di queste tecnologie emergenti.