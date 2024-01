WINDTRE, le promozioni del 2024 per la casa sono convenienti per davvero

All’inizio del 2024, WINDTRE ha introdotto nuove promozioni per la sua gamma di offerte Internet casa, inclusi i piani FWA e “solo voce”, rendendole più vantaggiose rispetto alle precedenti iniziative. Sebbene l’abbonamento ad Amazon Prime non sia più incluso, i clienti possono ancora godere di tutti gli altri benefici precedentemente offerti, con uno sconto aggiuntivo sul piano principale.

WINDTRE: la varietà è piuttosto ampia

La “Super Fibra” rimane l’offerta principale di WINDTRE, disponibile sia in versione standard che abbinata ad altri servizi. Per i clienti che possiedono già un modem compatibile con la fibra, è disponibile il piano Absolute, che permette di risparmiare sul servizio. Per coloro che non sono ancora coperti dalla rete a banda larga via cavo, è possibile optare per la versione Wireless Super Internet Casa.

Esaminiamo le offerte WINDTRE casa di gennaio 2024:

WINDTRE Super Fibra: Disponibile a partire da 24,99€/mese, include telefonate nazionali illimitate, Internet fino a 2,5 Gbps e modem Wifi 6 a costo zero, rispettando una durata minima di 48 mesi. La “Limited Edition” di questo piano è offerta a poco meno di 25€ al mese, con un costo di attivazione promozionale. WINDTRE Absolute: Offerto a 20,99€/mese, include telefonate nazionali illimitate e Internet fino a 1 Gbps. Questo piano è ideale per chi già possiede un modem compatibile con il servizio WINDTRE. Super Internet Casa FWA: A 24,99€/mese, offre telefonate a consumo e Internet illimitato fino a 300 Mbps. È una soluzione adatta per chi non è coperto dalla fibra, utilizzando la tecnologia FWA per combinare 4G/5G e fibra. WINDTRE Voce Più: A 17,99€/mese, questo piano include telefonate nazionali illimitate e la possibilità di utilizzare Internet a consumo a 1,90€ all’ora.

Per i clienti già in possesso di un piano mobile WINDTRE, sono disponibili ulteriori vantaggi, come tariffe scontate, Wifi Calling gratuito e giga illimitati su un massimo di 3 sim della famiglia. La disponibilità di queste offerte varia a seconda della tecnologia di connessione (FTTH o FTTC) e della zona geografica. Per ulteriori informazioni e consulenze, WINDTRE invita i potenziali clienti a contattare il servizio clienti o a utilizzare la chat sul sito per ricevere assistenza personalizzata.