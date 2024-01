Le lamentele riguardanti la qualità delle strade, i lavori in corso, le buche e il traffico congestionato sono spesso all’ordine del giorno nel nostro Paese. Eppure, un nuovo studio ha svelato una prospettiva sorprendentemente positiva sullo stato delle strade italiane. Una classifica rilasciata in questi giorni posiziona l’Italia tra le migliori mete al mondo per viaggiare in auto.

Italia nella top 10 dei migliori Paesi per viaggiare in auto

Questo studio, condotto da Compare The Market AU, ha considerato diversi parametri per valutare la qualità dei viaggi in auto nelle diverse nazioni. Tra i fattori presi in considerazione dallo studio ci sono il costo medio del noleggio auto, i livelli di traffico congestionato, la frequenza degli incidenti stradali, i prezzi dei carburanti, la qualità delle strade e le ricerche online relative a itinerari e attrazioni turistiche.

In cima alla classifica stilata si posiziona la Spagna, un paese dove il noleggio auto è accessibile in termini di costo, gli incidenti stradali sono minimi e il traffico è gestibile. Con un punteggio di 3.871, la Spagna ha superato il Canada, precedentemente al primo posto, e gli Stati Uniti, che spiccano soprattutto per i prezzi convenienti dei carburanti e le ricerche online.

La Top 10 prosegue con il Regno Unito, il Portogallo, la Svezia, la Norvegia e l’Italia, che si posiziona all’ottavo posto. In Italia, i costi del noleggio auto sono relativamente bassi, ma la congestione del traffico è un po’ più elevata. Inoltre, il nostro Paese spicca per la sicurezza stradale, essendo il leader nella riduzione degli incidenti e delle vittime nel 2023 rispetto al 2022. Al contrario, i prezzi dei carburanti in Italia, al momento, risultano tra i più alti della classifica, e la qualità delle strade si ferma a un modesto 4,41. C’è quindi spazio per migliorare per poter scalare ulteriori posizioni nella classifica. Il punteggio finale attribuito all’Italia è di 3.359.

I dati presentati da Compare The Market AU offrono una prospettiva interessante e, nel caso del nostro Paese, possono sfatare alcuni stereotipi comuni sulle condizioni delle strade italiane. Voi cosa ne pensate? Condividete le posizioni presentate da questa Top 10 stilata da Compare The Market AU?