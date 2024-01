Iliad, ultimo giorno per la FLASH 180 con il regalo GRATIS

Come Iliad esistono pochissime realtà, ovvero di quelle in grado di fare delle proprie offerte dei veri e propri vantaggi. Effettivamente al giorno d’oggi per un utente è un vantaggio avere a disposizione un’offerta che sia piena di contenuti e che costi poco, peraltro a tempo illimitato.

Oltre ai contenuti, come minuti e messaggi senza limiti che in genere Iliad offre, anche le tempistiche lo sono: le offerte durano per sempre allo stesso prezzo. Attualmente sul sito ufficiale c’è la dimostrazione di tutto ciò che consiste in un solo nome: Flash 180. Questa soluzione, destinata a durare ancora per poco, consente a tutti di avere il meglio, sia per quanto riguarda i contenuti che prezzo e qualità.

C’è il massimo in termini di giga ma soprattutto in termini di qualità di rete, siccome il 5G viene offerto gratis. Un altro aspetto molto importante è che questa promozione mobile consente a tutti, una volta sottoscritta, di poter accedere al prezzo ribassato della promozione fissa in fibra ottica.

Iliad: la nuova Flash 180 è quasi terminata, avete fino alle 23:59 di tempo

Manca poco: alle 23:59 di stasera sarà il termine ultimo della Flash 180. Iliad sta per dire addio all’offerta che negli ultimi due mesi ha dominato in Italia. Molto probabilmente arriverà una soluzione ugualmente vantaggiosa ma almeno per il momento tutti credono che questa sia la migliore.

Ovviamente può essere ancora sottoscritta con i suoi minuti ed SMS senza limiti verso tutti e con i suoi 180 giga in 5G. Il prezzo mensile sarà di 9,99 € per sempre.