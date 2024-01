Il CES 2024, in corso a Las Vegas, è uno spettacolo di innovazioni nel settore automobilistico, con diverse aziende che presentano le ultime novità. Tra queste, spicca l’annuncio di Volkswagen che integra ChatGPT nelle sue vetture più recenti, mentre Mercedes–Benz si concentra sul software delle sue auto di nuova generazione, rivelando il nuovo sistema operativo MB.OS 1.

Arriva il nuovo Mercedes-Benz MB.OS 1

Il nuovo sistema operativo è considerato un passo avanti rispetto al recente Hyperscreen, presentando una piattaforma basata su MMA con chip–to–cloud. Questa soluzione consente alle vetture di sfruttare una serie di servizi connessi, che vanno dalle mappe alla guida autonoma. Al centro dell’esperienza vi è il potenziato MBUX Virtual Assistant, alimentato da ChatGPT, un assistente virtuale avanzato progettato per rispondere in modo empatico alle richieste dell’utente. Secondo Mercedes-Benz, il sistema può anche predire i bisogni del conducente in base all’ora del giorno, al mood e alla posizione, con un assistente dotato di quattro diverse “emozioni” selezionabili in base all’umore dell’utente.

Oltre a questo, MB.OS 1 introduce l’MBUX Surround Navigation, una rappresentazione a schermo di un ambiente 3D che consente di vedere ciò che l’auto “vede”. Utilizzando vari sensori di bordo, inclusi scanner LiDAR di ultima generazione, le vetture più avanzate di Mercedes-Benz saranno in grado di ricostruire in tempo reale ciò che accade intorno alla vettura, contribuendo a migliorare la sicurezza stradale. Il software è costantemente vigile e reattivo a ciò che accade nell’ambiente circostante.

Il sistema operativo di Mercedes non si concentrerà solo su funzionalità legate alla guida, ma anche sull’intrattenimento: MB.OS 1 include la possibilità di giocare a videogiochi classici come Bubble Bobble durante la ricarica, oltre a offrire la possibilità di godersi film e serie TV. Inoltre, sono integrate app come Audible di Amazon e Antstream Arcade, dedicata agli appassionati di retro–gaming basata su cloud.

Queste innovazioni confermano il costante impegno di Mercedes-Benz nell’integrare tecnologie avanzate per migliorare l’esperienza di guida, offrendo non solo sicurezza ma anche intrattenimento e comfort. Con il debutto di MB.OS 1, il marchio tedesco si posiziona all’avanguardia nell’industria automobilistica, anticipando un futuro in cui le vetture saranno sempre più connesse e intelligenti.