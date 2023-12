L’auto elettrica che ha compiuto l’ impresa di viaggiare dal Polo Nord al Polo Sud è stata una Nissan Ariya e-4ORCE a trazione integrale modificata per affrontare condizioni climatiche estreme; questo viaggio è stato compiuto in 9 mesi con 23000 Km passando attraverso il continente americano e inoltre viene dimostrato come le condizioni climatiche abbiano influito sul percorso. Infatti alcune strade sul ghiaccio si stavano sciogliendo e quindi i componenti del gruppo hanno dovuto accelerare i tempi.

Non era la prima volta che questi due scozzesi di nome Chris e Julie Ramsey affrontano sfide del genere, infatti avevano già completato la Mongol Rally, dal Regno Unito alla Siberia, ma adesso il viaggio è più lungo e quindi l’ attrezzatura è diversa: la Nissan Ariya è stata equipaggiata con gomme da 39 pollici sollevando le sospensioni in modo da affronatre i terreni più impervi.

Ecco come è stata compiuta l’ impresa

I due coniugi hanno viaggiato dal nord America fino al Polo Nord e poi attraverso l’ equatore fino al sud America per arrivare al Polo Sud e tutto questo grazie ad un sistema di ricarica della batteria dell’ auto che sfrutta l’ energia rinnovabile come la turbina elica da 5KW e i pannelli solari integrati in modo da sfruttare i venti forti dell’ Artide e numerosi giorni di luce.

Le condizioni climatiche estreme hanno influito sull’ autonomia dell’ auto che dagli originali 435 Km è passata ai circa 320 Km in seguito; questo perché il freddo è nemico delle batterie. Tra i partner che hanno aderito al progetto c’è anche Enel X Way che ha fornito il suo contributo installando nuove stazioni di ricarica elettrica nella strada Panamericana. Questo viaggio è durato 9 mesi e si è concluso il 15 dicembre col raggiungimento del Polo Sud.